Iceta i Illa destaquen la "defensa" de la política d'Obiols a 'El temps esquerp' | @ep

El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, han posat en valor aquest divendres la "defensa i reivindicació" de la política que fa l' exlíder del PSC Raimon Obiols al seu llibre 'El temps esquerp '.

Ho han dit aquest divendres durant la presentació del llibre a la seu del PSC a Barcelona , que ha estat conduïda per la periodista Milagros Pérez, ia la qual han acudit figures del PSOE com l' expresident de la Generalitat José Montilla o la portaveu del Grup Socialista al Senat, Eva Granados.

A la seva intervenció, Iceta ha defensat la idea que "només des de la política es pot fer front a la manipulació, que només busca el desistiment de l'adversari" i lluitar contra la decepció de la política.

"La decepció política és la victòria d'aquells a qui la política els fa nosa. Per això ens volen decebuts i desmobilitzats. Hi ha una esperança en política, però requereix de tots un esforç de reflexió, de pensament i d'activisme", ha insistit.

Per la seva banda, Illa ha destacat que el llibre d' Obiols aposta per la defensa de l'activitat política i de la realitat, i ha posat en valor la importància de “tornar a la política del respecte, del coratge dels acords, dels matisos id?una societat que en realitat és complexa, perquè no hi ha blancs i negres".



A més, el primer secretari del PSC s'ha pronunciat sobre la reunió de la taula de diàleg de la setmana que ve, la qual celebra perquè significa una oportunitat per al diàleg entre el Govern i la Generalitat , ha dit, i ha volgut fer seu el concepte expressat al llibre d'Obiols sobre la "política lenta".

Obiols ha destacat del llibre que, "amb els seus encerts i defectes, políticament pot ser útil en aquests temps difícils" i ha donat suport també a la idea d'una política basada en el diàleg i la tranquil·litat.

"En política sembla que si no fiques el dit a l'ull d'algú és molt difícil que hi hagi rèpliques. I el procés democràtic només s'entén si és un procés d'acció i de reacció, de conversa, de deliberació o interrelació", ha conclòs.