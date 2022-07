Torna a Barcelona després de visitar Catalunya a principis de juliol | @ep

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i el president del PP català, Alejandro Fernández, clausuraran aquest dissabte el 24 Congrés del PP de Barcelona , que sota el lema ' Confiança ' preveu reelegir el candidat Manu Reyes com a president del partit a la província.

Segons un comunicat dels populars, la cita serà a l'auditori del World Trade Center de Barcelona , i cap a les 12.15 hores intervindrà el vicesecretari d'Organització del PP, Miguel Tellado.

Després de la proclamació de la candidatura presentada intervindrà Manu Reyes ; a continuació es procedirà a la votació, i el Congrés serà clausurat, a partir de les 16.15, per Feijóo amb Reyes i Fernández .

Un cop finalitzat el Congrés, cap a les 17.30 hores, tindrà lloc la primera reunió del Comitè Executiu Provincial electe.



Quan es va anunciar la seva candidatura, Reyes va expressar el seu desig d'aconseguir el canvi que necessiten els pobles i ciutats de la província de Barcelona i va fer una crida a "centrar les prioritats dels ajuntaments millorant la seguretat als carrers, baixant impostos, generant activitat econòmica i llocs de treball, i lluitant contra l''okupació' il·legal i conflictiva".

Recentment, la direcció nacional del PP donava suport a l'elecció de Reis com a president del PP de la província de Barcelona , ja que reforçarà l'estructura del partit a Catalunya, una autonomia en què, al seu entendre, tenen un "marge de creixement, no notable, sinó excel·lent".

Feijóo torna aquest dissabte a Barcelona després de visitar la ciutat el 7 de juliol passat per intervenir en un dinar en un viatge que també aprofito per reunir-se amb la presidenta de Societat Civil Catalana (SCC), Elda Mata, i la junta directiva de l'entitat .

Així mateix, el passat 1 de juliol també va anar a Cerdanyola del Vallès per participar a l'Escola d'estiu del PP català, on va fer una crida a "obrir i eixamplar" el PP català per sumar votants a Catalunya .

En aquest sentit, assegurava que es necessita un partit fort que ofereixi una alternativa basada en la política útil, així com que cada vegada veu més catalans interessats a "obrir una nova època", i que entre ells hi ha persones que mai no han votat el PP , però que ho faran si la formació ofereix solucions als seus problemes.