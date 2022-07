Manu Reyes entrat al Congrés del PP de Barcelona/@CatPress

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo , i el president del PP català, Alejandro Fernández, clausuraran aquest dissabte el 24 Congrés del PP de Barcelona, que sota el lema 'Confiança' reelegirà el seu únic candidat, Manu Reyes com a president del partit a la província de Barcelona a l'auditori del World Trade Center de Barcelona.

Manuel Reyes López de 46 anys és advocat, economista i va ser alcalde de Castelldefels entre la legistura del 2011 . A més, ha estat diputat per la província de Barcelona al Parlament de Catalunya fins al 2015. Va estudiar Enginyeria en Telecomunicacions, la diplomatura en ciències empresarials i les carreres d'ADE i Dret per la UOC. Ha estat membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya, del Col·legi d'Advocats de Barcelona i del Col·legi d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació catalans.

Manu Reyes en declaracions a CatalunyaPress durant el Congrés del PP

En declaracions a Catalunyapress, el mateix Manu Reyes ha resumit el que el PP espera d'aquest Congrés “esperem un partit popular que surt més fort que mai. Totalment rearmat per a les eleccions municipals. Treballarem pel canvi als municipis de l'Àrea Metropolitana ia les comarques de l'interior de Barcelona i estic convençut que avui el partit surt reforçat i amb més ganes que mai que arribin aquestes eleccions i aconseguim el canvi que cal a la província de Barcelona”.

Preguntat sobre com està sent el treball a nivell municipal Reyes ha asseverat: “estem muntant nous equips a la província amb molta il·lusió, amb molta humilitat, molta sensibilitat a cadascun dels municipis del territori i estem convençuts que amb la gent que ja estava al Partit Popular més tota la gent que està sumant al nostre partit tindrem el millor equip, i el millor projecte i això és clau per aconseguir un bon resultat a les eleccions municipals.

Manu Reyes ho té clar i el que es respira ara dins del PP a Catalunya és “confiança”. i en aquest sentit té clar que “Alberto Núñez Feijóo ens ha tornat la confiança en nosaltres, en el nostre gran projecte polític a nivell municipal, autonòmic com a nacional. Estic convençut de com hem vist a Andalusia que arriben temps de canvi a Barcelona, Catalunya, i sobretot, també a Espanya"