L'alcalde de Pontons, Josep Tutusaus , ha atès Catalunyapress i ha fet la seva impressió sobre el que el PP n'espera aquest dissabte a Barcelona. En aquest sentit Tutusaus ha afirmat “aquest Congrés és el punt de partida posar el partit en marxa i treure molt bons resultats a les municipals del maig del 2023”.

A més ha afegit que al PP "estem molt il·lusionats perquè amb Feijóo el vent va a favor i s'aprofitarà com ha passat a Andalusia, a Madrid i com també passarà a les properes municipals, no només a la província de Barcelona sinó també a tot Catalunya ia la resta d'Espanya. Ens falten pocs alcaldes per arribar a ser 3.000 a tot Espanya i passarem d'aquests 3.000 alcaldes i aquests resultats seran bons per al Partit Popular”.

Preguntat per les ganes de canvi de la gent al carrer per a Tutusaus “hem recorregut tota la província durant aquest any que hem estat com la directiva del partit popular a Catalunya i hem notat molt canvi a pobles per exemple a Vic on estem molt a la carrer i s'acosta moltíssima gent a les carpes i visitarem comerços i visitem gent i per tant si ens ha canviat a Vic, imagina't a l'Àrea Metropolitana o als llocs més propers a la ciutat de Barcelona i això es nota i es veu al carrer".

En paraules del que serà el nou Secretari General del PP a Barcelona “ Manu Reyes és una persona preparada , que sap gestionar i ho passa al partit i té el partit en marxa amb moltíssima feina, ens té a tots treballant moltíssim però amb moltíssima il·lusió que és el principal per arribar a buscar aquesta sort que està al final de la meta que és la que busquem”.

És important recordar que Tutusaus juntament amb Manu Reyes han anat creant l'últim any “noves estructures locals, i junts han aconseguit que molta gent es tornés a incorporar al PP.