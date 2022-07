Dolors Montserrat opina que a Europa necessiten un govern amb les idees clares/ @CatPress

L'advocada catalana i eurodiputada del PP des del 2019, Dolors Montserrat, ha acudit al Congrés del PP de Barcelona convençuda que “Manu Reyes és el que necessita el seu partit a la província barcelonina”.

La que va ser ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat entre 2016 i 2018, a més de diputada al Congrés dels Diputats per Barcelona a les ix, x, xi i xii legislatures en declaracions a Catalunyapress ha afirmat: " Aquest és un Congrés és molt important i Manu Reyes ha demostrat ser un molt bon alcalde a Castelldefels, ha demostrat conèixer molt bé tots els municipis de Barcelona i els seus regidors, i per tant, el PP de Barcelona sortirà molt més fort d'aquest Congrés i amb un gran equip amb molt talent per preparar les futures eleccions municipals de maig ”.

Dolors Montserrat amb Manu Reyes al Congrés del PP de Barcelona/ @CatPress

Dolors Montserrat creu que el PP és l'única alternativa a Espanya amb “un President dels populars com Núñez Feijóo que “ha mostrat la seva vàlua amb quatre majorias absolutes a Galícia i per tant” per a ella” és l'única alternativa al desgovern de Pedro Sánchez . El Partit Popular amb Núñez Feijóo som la única alternativa on demostrem que tenim les solucions reals als problemes dels espanyols. Hem de fer les reformes necessàries per millorar l'economia i sobretot reforçar les nostres institucions”.

Des d'Europa afirma Dolos Montserrat i als passadissos de la UE “estan veient la mala política del govern de Sánchez. Aquest govern feble, dividit, on cada dia discuteixen en la col·lació. Perquè a mesura que posen, mesura amb què no està de acord l'altra meitat del govern Europa necessita governs amb les idees clares i amb reformes que preparin els països per sortir d'aquestes crisis, la del Covid i la guerra d'Ucraïna, que tenim sobre la taula.A Europa veuen el govern de Sánchez com un govern feble i dividit".