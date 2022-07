El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández/ @CatPress

Alejandro Fernández Álvarez ostenta el càrrec de President del Partit Popular de Catalunya des del novembre del 2018 ia més és el Portaveu del Grup Popular al Parlament de Catalunya i és llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la UAB.

En paraules de Fernández a CatalunyaPress " Aquest és un Congrés molt important per al partit popular de Catalunya perquè Barcelona és la província més poblada. Amb l'elecció de Manu Reyes se'ls està donant una nova empenta a la província en el procés de recuperació del nostre espai electoral "

Davant la regressió de Vox a les eleccions andaluses Fernández creu que malgrat que "cada comunitat autònoma és diferent i té les seves característiques s'han demostrat diverses coses. Primer que no hi ha res impossible en aquesta vida . Qui hauria dit que el PP podria treure la majoria absoluta a Andalusia?.Fa 20 anys t'haurien pres per boig.I és una bona notícia per a Catalunya perquè aquí també és possible alguna cosa per l'estil.I el segon també és que quan s'agrupa el vot al voltant del Partit Popular i governa, el socialisme se'n va a l'oposició.Quan es fragmenta aquest vot en altres opcions el socialisme es queda al govern i és el Partit Popular el que passa a l'oposició.Per tant, agrupar-se entorn del Partit Popular és l'intel·ligent ".

A més, afegeix Fernández: "L'arribada de Núñez Feijóo ha tingut un revulsiu enorme. Al febrer vam passar una crisi molt greu, que gairebé s'enduu al partit popular. I en quatre mesos hem passat d'una crisi a liderar de manera rotunda totes les enquestes i ser una alternativa de govern. Per tant això també s'està traslladant a Catalunya. Aquesta il·lusió s'està recuperant i amb el lideratge d'Alberto Núñez Feijóo ho estem aconseguint ”.

NINGÚ COMPRA L'ARGUMENT DE PERSECUCIÓ POLÍTICA DE LAURA BORRÀS

Preguntat Fernández per la polèmica entorn de la Presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ell ho té clar: “ és el propi Reglament del Parlament de Catalunya aprovat i impulsat pels partits que ara governen Catalunya els que van decidir que en el moment que es obre judici oral, un diputat perd les seves representacions institucionals i els drets adquirits ... Aquesta és una decisió del propi reglament i això significa que utilitzant les pròpies normes del Parlament de Catalunya la Sra. Laura Borrás en el moment que s'obri judici oral, que tot indica que serà aviat, haurà d'abandonar les seves responsabilitats.Ells mateixos van decidir plantejar-se en aquests termes la regulació del Parlament.Per tant és de calaix, que ella s'atrinxerarà en un argument que ja ningú li compra, l'argument de la persecució política . Aquí no té res a veure la fraccionació de contractes, que és del que se li acusa amb cap tipus d'ideologia"