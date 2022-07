Sanchez

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha traslladat a la nova direcció del partit que "des d'aquest moment" és una "prioritat" guanyar les properes eleccions municipals i autonòmiques que se celebraran a la primavera del 2023 i els ha demanat " ficar una marxa més".

En la seva intervenció al Comitè Federal que s'ha celebrat aquest dissabte a Ferraz , i que ha ratificat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, com a nova vicesecretària general, la titular d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, com a nova portaveu de l' Executiva ia l'exlehendakari Patxi López, com a nou portaveu parlamentari al Congrés, Sánchez els ha demanat "anar a totes" pel bé de la majoria social i perquè Espanya continuï avançant.

En un llarg discurs en què ha dedicat bona part del temps a parlar sobre el canvi climàtic i la seva influència en els últims incendis que està patint Espanya --així com les mesures que ha pres el Govern els últims anys per evitar-los--, Sánchez ha fet una breu menció als càrrecs sortints.

Així, ha recordat a l'exnúmero dos Adriana Lastra, i als anteriors portaveus de l' Executiva i al Congrés , Felipe Sicília i Héctor Gómez , als quals ha agraït la seva "exemplaritat" com a socialistes. "Agraeixo la feina feta i la que continuaran exercint", ha afegit.

TREBALLAR COM UN EQUIP

El líder socialista ha assenyalat que el Comitè Federal ha aprovat el calendari per triar candidats de cara al nou cicle electoral. "Des d´aquest moment per al PSOE és una prioritat clara guanyar les eleccions" municipals i autonòmiques, segons ha traslladat.

"Tenim ganes de guanyar, sabem fer-ho", ha afirmat davant dels assistents al màxim òrgan del partit entre congressos, a qui ha instat a treballar junts "com un equip", segons ha subratllat. Als recent designats els ha dit: "Ja sabeu el que us toca, anar a totes" pel bé de la classe mitjana i treballadora i per pal·liar els efectes de la crisi actual. "Ho hem de fer perquè Espanya continuï avançant", ha apuntat el president del Govern .

En aquesta mateixa línia els ha transmès que en aquest moment "toca fer una marxa més" i ha assenyalat que per a l'any i mig que queda per a les properes eleccions han d'afrontar els reptes d'aprovar uns nous Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023, gestionar el esperada fi de la guerra i Ucraïna, la inflació desbocada i la Presidència espanyola del Consell de la Unió Europea el segon semestre del proper any. "Gairebé res", ha rematat.

SÁNCHEZ VA TRUCAR ABANS ALS BARONS

Després de la intervenció inicial de Sánchez , han pres la paraula una vintena de membres del Comitè Federal , que han donat suport als canvis en la direcció socialista, segons han indicat diverses fonts de l'Executiva, que assenyalen que no hi ha hagut cap veu crítica amb els nous nomenaments.

Altres, com el president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, no hi ha intervingut i se n'ha anat poc després que Sánchez acabés el seu discurs. A més, no hi han acudit els presidents d'Aragó, Javier Lambán; Balears, Francina Armengol; Navarra, María Chivite i Comunitat Valenciana, Ximo Puig

Sánchez va trucar dijous passat als secretaris generals del partit a les comunitats autònomes per explicar-los els canvis i els motius que el portaven a emprendre'ls, segons ha indicat un líder territorial. Així, els va traslladar que cada moment necessita un tipus de perfils i ara considerava adequades figures com Pilar Alegría i Patxi López.

MÉS EXPERIÈNCIA I PES ORGÀNIC

En aquest sentit, destaquen que el pes orgànic, el coneixement del partit d'Alegria i l'experiència de l'exlehendakari han estat decisius perquè Sánchez s'hi decantés. Per tant, ningú li ha retret els canvis i tampoc no hi ha hagut cap menció a futurs canvis al Govern , segons han indicat.

El president d'Astúries, Adrián Barbón, ha estat el que ha fet una defensa més encesa de la ja exvicesecretària general, Adriana Lastra, de qui ha elogiat la seva feina i ha assenyalat que és "única".

D'altra banda, respecte a les perspectives electorals de cara a les municipals i autonòmiques de la primavera que ve i les generals de finals del 2023, les fonts consultes neguen que hi hagi hagut discursos pessimistes, "més aviat al contrari", indica un dels presents. Un altre assenyala que ha vist un partit "il·lusionat" però "conscient dels reptes". Sí que es van repetir les mencions a la situació difícil des del punt de vista econòmic i social i que el PSOE ho ha d'afrontar.

En aquesta mateixa línia rebutgen que en els torns de paraula hi hagués missatges d'advertiments per males perspectives electorals, encara que sí una crida a analitzar la realitat "tal com és", tal com ha assenyalat el líder d'una comunitat important.

Un altre president ha subratllat que el partit ha de fer una "reflexió", tornar a actuar amb "empatia", trepitjar més el carrer i ser conscients que hi ha molta gent que s'ho està passant malament per la inflació.