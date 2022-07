El ministre de l?Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una sessió plenària

El Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG) ha estimat durant el primer semestre de l'any un total de 297 reclamacions formulades contra l' Administració General de l'Estat , una xifra que representa un creixement del 35,6% en relació amb el mateix període del 2021 – Els principals ministeris que han rebut més reclamacions són Interior, Sanitat i Hisenda.

Per mesos, ha estat juny (68) en què el CTBG ha emès més resolucions estimatòries, seguit de març (59), maig (56), abril (40) i gener i febrer amb 37 cadascuna. Aquests 297 expedients inclouen els 75 que van prosperar per motius formals, com ara haver-se ofert la informació fora del termini màxim d'un mes -amb possibilitat d'ampliar-se per idèntic marge en cas de peticions voluminoses o complexes sempre que es fonamenti suficientment aquesta circumstància- previst a la Llei de transparència .

Desglossades les dades per ministeris, Interior és amb diferència contra el que es van dirigir més reclamacions, cosa que és una tònica semestre rere semestre. De gener a juny, Transparència va instar en 77 ocasions el departament que dirigeix Grande-Marlaska a facilitar la informació que no havia proporcionat quan els ciutadans la van requerir en no apreciar raons que justifiquessin la reserva.

Després del departament de Gran-Marlaska apareix Sanitat (37) com el segon ministeri que més resolucions en contra va rebre de Transparència entre gener i juny. Gran part de les demandes d'informació no satisfetes tenien a veure amb la crisi de la covid-19 : dades de contagi segons pautes de vacunació, la contractació del servei d'assistència tècnica per al desenvolupament evolutiu de models predictius sobre la pandèmia i el procés de immunització, xifres de reinfeccions o la documentació acreditativa de la seva solvència requerida a les empreses a les quals van adjudicar contractes.

Amb 35, la tercera posició l'ocupa el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública , incloent-hi les resolucions corresponents a peticions d'informació adreçades a l' Agència Tributària, la Societat Espanyola de Participacions Industrials (SEPI), la Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) i l'Agència EFE i les respostes del qual no van complaure els sol·licitants.

Lluny de donar per bons tots els pronunciaments de Transparència, Hisenda i Funció Públiques és un dels sis ministeris que durant el primer semestre ha recorregut als tribunals. Ha estat arran de la petició formulada per un ciutadà relativa a la documentació en què se sustenta la concessió de l' ajuda de 475 milions d'euros a l'aerolínia Air Europa amb càrrec al fons de solvència amb què el Govern ha sortit en auxili empreses estratègiques colpejades per la pandèmia.

Les reclamacions estimades pel CTBG contra altres ministeris entre gener i juny de 2022 van ser les següents: Justícia , Cultura i Esport i Transports, Mobilitat i Agenda Urbana , 13 cadascun; Treball i Economia Social i Inclusió, Seguretat Social i Migracions , deu cadascun; Universitats , set; Assumptes Econòmics i Transformació Digital i Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació , sis cadascun; Agricultura, Pesca i Alimentació , quatre; Educació i Formació Professional i Transició Ecològica i Repte Demogràfic , tres cadascun; Drets Socials i Agenda 2030 , Igualtat i Defensa , dos cadascun, i una Ciència i Innovació ).