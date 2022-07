Montero assegura que els dos partits del Govern 'coincideixen en tot el 99%' | @ep

La ministra d'Hisenda i vicesecretària general del PSOE, María Jesús Montero, nega que hi hagi problemes entre els socis del Govern i recalca que "al 99% desenvolupen una agenda que no té discussió ni per a un ni per a l'altre".

En una entrevista amb ' El País ', la ministra ha incidit que el que pretén el Govern és mantenir la coalició fins al final de la legislatura, mentre que ha reconegut que s'emporta millor amb l'actual vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, que amb Pablo Iglesias.

Montero ha assegurat estar "absolutament convençuda" que el PSOE guanyarà les eleccions municipals, les autonòmiques i les generals malgrat els mals resultats del partit a les últimes enquestes, que per a la ministra "poden tenir lectures interessades".

Pel que fa al recent nomenament com a vicesecretària general del PSOE, ha comentat que ella "estarà on li digui" el secretari general del partit i president del Govern, Pedro Sánchez, i ha recalcat que no es planteja ocupar el cago de secretària general en el futur .

"Jo mai penso en el meu futur, probablement per això fa tants anys que està en política. Mai m'he preocupat per què passaria demà. Simplement, m'he dedicat al que se m'encomana ajudant, perquè no concebo la feina si no és dins d'una visió d'equip", ha incidit a l'entrevista.

Montero ha aprofitat per criticar que el PP "fa soroll perquè la gent pensi que la política no té utilitat", cosa contra la qual cosa considera que s'ha de combatre.