Defensa que els seus retrets no van dirigits a ERC, sinó al PSOE

| @ep

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que l'objectiu de la formació és "recosser l'independentisme" i ha reafirmat la seva absència a la propera reunió de la taula de diàleg entre el Govern i el Govern , prevista per a la setmana que ve.

En respostes als periodistes aquest diumenge a l'escola d'estiu Ramon Trias Fargas i Montserrat Trueta de la JNC a Gualba , ha argumentat que encara que la participació del conjunt de l'Executiu català a la taula era un punt de l'acord de Govern , “en tot pacte hi ha el text i el context”, i que la taula era una forma del PSOE d'anestesiar, en les seves paraules, l'independentisme.

Ha remarcat que Junts no pretén retreure res a ERC , sinó al PSOE ia l'Estat espanyol, als quals ha acusat respectivament d'enganyar i d'exercir la repressió, fent que la taula "no hagi avançat enlloc" perquè no s'hi abordarà ni l'amnistia ni l'autodeterminació.

Ha defensat, a més, que "a l' Estat , la política la marquen les togues" i que al president del Govern, Pedro Sánchez, li fixen el discurs des de les instàncies judicials, i per això vaticina que la taula de diàleg no servirà.

Per tot això, es proposa recuperar un independentisme "cívic, polític, social, per tornar a passar a l'acció" a mesos que es compleixin cinc anys de l'1-O, i no entrar en una estratègia anestesiadora de l'independentisme que ho divideixi més , ha dit textualment.

Pel que fa a la polèmica sobre el diputat de Junts Francesc de Dalmases després de mantenir una discussió amb la subdirectora del programa ' Faqs ', ha assegurat que aquest dilluns s'acordarà obrir un expedient informatiu que servirà per "aclarir-ho tot" i perquè el diputat es defensi.