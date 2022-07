Exercirà el càrrec al PSOE amb "contundència a l'hora de denunciar les mentides i els insults de l'oposició" | @ep

La nova portaveu del PSOE i ministra d'Educació, Pilar Alegría, ha assegurat que des del Govern són "perfectament conscients d'aquesta situació de cabreig i incertesa" de la ciutadania després de la pandèmia del Covid-19 i per les conseqüències de la guerra a Ucraïna .

En una entrevista al diari ' El Periódico ' aquest diumenge recollida per Europa Press, ha detallat que la cimera de l'OTAN i el debat sobre l'estat de la nació han demostrat que el president del Govern, Pedro Sánchez , també és "conscient del emprenyament de la ciutadania".

D'altra banda, ha assegurat que ser la nova portaveu del PSOE és un honor i un enorme privilegi que assumeix després de 23 anys militant al partit, i defensa que els companys que l'han precedit i ella mateixa intenten donar el millor i aportar el seu " granit de sorra en benefici d´aquest projecte i partit”.

Ha detallat que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, li ha demanat que exercís el càrrec amb claredat, tenacitat, des de la proximitat i de manera pedagògica, però també amb "contundència a l'hora de denunciar les mentides i els insults de l'oposició" .

PSOE I GOVERN, LLUNY DEL "CATASTROFISME" DEL PP



Tot i que ha considerat que de vegades al Govern li ha faltat saber explicar el contingut d'algunes decisions o comunicar-les de manera més clara i pedagògica, ha advertit que aquesta ha estat una legislatura difícil i que al Govern i al PSOE no se'ls va a trobar "al catastrofisme al qual alguns, com el PP", els volen portar, segons ella.

Per a Alegria , les mesures plantejades pel Govern des del principi de la legislatura i de la pandèmia del Covid-19 "només han tingut un objectiu, que és protegir la gent corrent i posar mesures per generar aquest escut social".

"Després de la crisi del 2008 les receptes no van ser les mateixes, i això cal explicar-ho i recordar-ho", ha recalcat Alegría, que ha dit que governar no és fàcil perquè comporta arriscar-se i prendre decisions, i assegura que el que no farà el Govern en cap cas és romandre immòbil davant de les dificultats.

Preguntada per si les discrepàncies dins del Govern desmobilitzen l'esquerra, ha respost recordant que aquest és el primer Govern de coalició de tota la història democràtica, i per això "és possible que hi hagi debat, i és lícit, lògic i fins i tot sa".

ACUSA AL PP D'UTILITZAR LA LLENGUA "PER CRISPAR"



Sobre el castellà a les aules de Catalunya , ha destacat la sort que considera que tenen els joves que s'estan educant en comunitats autònomes amb una llengua cooficial, tot i que ha recalcat la importància de complir “les sentències en aquest país, i més quan són sentències ferms".

"És evident que el PP també ha utilitzat aquest tema, aquesta qüestió identitària, per dividir-nos, per crispar", ha sostingut, i ha titllat d'indignant que s'utilitzi la llengua, diu, com a arma llancívola per dividir la societat.

"No deixa de ser curiós que les crítiques que fa el PP sobre la qüestió de la llengua es concentrin a Catalunya, a València, Balears o Euskadi. I què passa, que a Galícia no? És casualitat que sigui l'única comunitat autònoma on governa el PP", ha afegit.