El PP torna a veure com un sondeig li dóna bons resultats. Foto: Europa Press

El Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo torna a veure com un sondeig electoral li dóna bons resultats . Aquest 25 de juliol ha estat una enquesta d'NC Report, que publica La Razón, i que situa la formació a 36 escons de la majoria absoluta.

La primera enquesta realitzada després de les eleccions al Parlament d'Andalusia dóna als populars un resultat que oscil·la entre els 138 i els 140 diputats, quedant-se a la forquilla més alta a només 36 escons de la majoria absoluta. El PP aconseguiria el 32,2% dels vots , sent el partit que més creixeria, recollint antics votants de Ciutadans, però també de Vox i del PSOE.

Aquest sondeig situa el PSOE en segon lloc , amb uns resultats que oscil·len entre 93 i 95 diputats, amb un 24,5% dels vots.

Vox seria la tercera opció més votada, situant-se entre els 43 i els 45 diputats, seguit per Unides Podem (entre 23 i 25) . Darrere d'ells ja arribarien forces com Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, el PNB, Bildu i Más País.