El Congrés ha detectat que només set diputats dels 349 que hi ha actualment a la Cambra publiquen les seves reunions amb lobbies a la web de la institució malgrat que estan obligats a fer-ho des de l'aprovació, l'octubre del 2020, el Codi de Conducta de les Corts Generals. Al Senat la xifra puja a 17. Per això l'Oficina de Conflicte d'Interessos de les Corts ha recordat tots els grups que les seves senyories han de fer pública aquesta informació.



Així consta en el primer informe realitzat per l' Oficina de Conflicte d'Interessos per analitzar l'aplicació del codi ètic esmentat, que també recull diverses crides d'atenció a Vox perquè els seus 52 diputats van optar per emplenar les declaracions d'interessos econòmics amb respostes tipus que considera no "creïbles".



El document recull les dades obtingudes fins al mes de maig passat. En aquella data encara hi havia un 43% dels diputats (151) que seguia sense publicar la seva agenda a la web, davant de 198 que sí que ho feia. La Cambra compta amb una aplicació que els permet adjuntar automàticament a la fitxa la seva agenda parlamentària i també la purament política, on haurien d'incloure les cites amb grups d'interès.



Al Senat tots publiquen la seva agenda a la web encara que únicament 17 dels 265 esmenten trobades més enllà del treball parlamentari. L'Oficina defensa la necessitat d'imprimir transparència a aquestes cites per prevenir i evitar "una influència oculta, indeguda o extralimitada" dels grups d'interès i també per comprovar si aquestes interaccions es donen més amb el parlamentari de manera individual que amb les formacions polítiques .



Amb el Codi ètic es va crear la declaració d'interessos econòmics que han de lliurar totes les senyories quan accedeixen a l'escó. Aquest document consta de quatre apartats, però prop de la meitat dels diputats (47%) i fins al 56% dels senadors en va deixar algun sense resposta.



ELS DIPUTATS DE VOX APERCEBUTS PER LA SEVA DECLARACIÓ D'INTERESSOS ECONÒMICS



El percentatge de contestacions frega el 100% a les dues Cambres a l'epígraf reservat per a les activitats desenvolupades al lustre anterior que puguin condicionar la seva activitat política o els hagin proporcionat ingressos econòmics. Tot i això, l'Oficina ha detectat "problemes pràctics" a l'hora d'emplenar aquest apartat.



Pel que sembla, molts van interpretar que no calia declarar càrrecs, mandats o activitats públiques en general o que no havien de fer-ho si es tractava d'activitats incloses en les declaracions d'activitats o béns i rendes. A tots ells se'ls ha recomanat que incloguin totes aquestes dades encara que ja estiguessin a la seva declaració d'activitats o béns.



També hi havia dubtes pel que fa al sentit exacte de les activitats capaces de “condicionar l'activitat política”. En aquest punt se cita el cas dels 52 diputats de Vox, que en la resposta tipus van ometre la declaració de tota activitat prèvia que pogués influir en la seva activitat política per entendre que el compromís que van adquirir en acatar la Constitució exclou ja aquesta possibilitat.



Però l'Oficina explica que "no es tracta de detectar irregularitats o il·lícits", sinó de conèixer els interessos particulars amb què el parlamentari ha estat lícitament en relació per poder fer "objectivament plausible l'aparició d'un conflicte d'interessos en l'exercici dels seus funcions parlamentàries".



En les seves conclusions, aquest òrgan subratlla que "no resulta creïble, ni compatible amb el sentit de la norma, que hi hagi una coincidència total entre les activitats desenvolupades durant un període de temps extens per un elevat nombre de parlamentaris". A parer seu, la declaració genèrica dels diputats de Vox resulta "inidonia" per satisfer els propòsits del Codi ètic perquè "objectivament propicia la manca de divulgació d'activitats rellevants des del punt de vista del conflicte d'interessos".



AFINAR MILLOR LA REDACCIÓ EL CODI



En aquest sentit, l'Oficina planteja una nova redacció d'aquest punt del Codi ètic per deixar clar a les senyories que han de consignar totes les seves activitats, encara que considerin que no han de generar conflicte d'interessos, i totes les que els van proporcionar ingressos, incloent-hi els derivats de mandats representatius.



També els insta a concretar el nom del seu ocupador i el sector al qual pertanyia si van treballar per compte d'altri ia ser concrets en les respostes sense remetre's a la informació que aporten a les seves declaracions d'activitats i béns, com van fer els 52 de Vox. que aquests documents només fan referència a la seva situació a l'inici quan obtenen l'escó, però no a la dels cinc anys anteriors.



Malgrat totes aquestes trucades d'atenció, l'Oficina no fa referència a cap infracció per part de Vox a l'informe. Sí, ressenya que un grup va demanar que obrís un expedient als diputats per vulneració d'aquesta norma, però recalca que una denúncia d'aquest tipus s'ha de dirigir els diputats o senadors de manera individual i concretant per què es formula.



NINGÚ VA AL·LEGAR CONFLICTE D'INTERESSOS



En informe també assenyala que el primer any d'aplicació del codi cap parlamentari va al·legar conflicte d'interessos ni es van registrar denúncies en aquest àmbit.



La categoria de la declaració d'interessos econòmics en què falten més contestacions és la referida a les donacions, obsequis i beneficis no remunerats obtinguts al lustre anterior a l'obtenció de l'acta, inclosos viatges i invitacions a activitats de lleure, esportives i culturals que pel seu valor econòmic o altra circumstància puguin ser rellevants a efectes d'un conflicte d'interessos eventual.



Aquest apartat ho han deixat en blanc el 38% dels diputats i el 45% dels senadors. En aquest cas, els 52 diputats de Vox i els 120 del PSOE van optar per respostes tipus en què al·legaven que van ser obsequis normals dins dels usos familiars i socials que no condicionarien la seva activitat ni suposarien conflicte d'interessos.



NOMÉS 3 DIPUTATS CONSIGNEN OBSEQUIS COM A VIATGES O ENTRADES



Segons l'informe, només una desena de diputats van ser més concrets, encara que en set casos feien referència a herències (que no cal declarar) o donacions dels seus progenitors. En resum, només 3 dels 349 diputats actuals consigna una cosa concreta en aquest epígraf, de manera que l'oficina conclou que el nombre d'operacions de veritable donació consignades ha estat "molt reduït", igual que al Senat. Això no obstant, no consten denúncies ni s'observen incompliments.



Així mateix, falten dades sobre les fundacions o associacions a què han contribuït en el mateix període. Aquesta informació no l'aporta el 13,47% dels diputats ni prop del 6% dels senadors. També aquí els diputats de Vox van fer servir una resposta tipus, de les quals l'Oficina recomana no utilitzar. Per contra, sol·licita a les senyories que siguin el més concretes possibles en les seves respostes i identifiquin les entitats beneficiàries de les seves aportacions.



Finalment, entre el 2020 i el 2021 els diputats van lliurar a la Secretaria General del Congrés 101 regals institucionals, una xifra que al Senat és de 63. Les seves senyories només es poden quedar els que els hagin fet a títol individual i no superin els 150 euros.