El coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi



Otegi, a través de les xarxes socials, ha reclamat que Esnal i Parot, així com la resta dels reclusos de la banda, tornin a casa, i acompanya el seu missatge amb un vídeo de la protesta organitzada per Artesans de la Pau i Bake Bidea.



Les dues organitzacions van assegurar que respondrien al "bloqueig judicial i polític del procés de pau amb un bloqueig geogràfic", per denunciar que la Fiscalia francesa s'oposa a la posada en llibertat provisional dels dos presos "malalts". Jakes Esnal i Ion Parot van ser condemnats a cadena perpètua a França, on ja han fet 32 anys, per la seva implicació en diversos atemptats d'ETA.



El Col·lectiu Víctimes del Terrorisme del País Basc, Covite, va exigir fa dos dies que les autoritats impedissin "el bloqueig" en considerar que aquesta convocatòria suposava "condicionar la vida pública als interessos de dos lobbies proterroristes mitjançant la violència i la intimidació".