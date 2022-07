Un moment de la cerimònia d'inauguració dels Jocs. Foto: Aj. de Barcelona

Aquest 25 de juliol es compleixen 30 anys de la inauguració dels Jocs Olímpics i diferents líders polítics han volgut recordar l'efemèride i instar a recuperar l'esperit de 1992.

El líder del PSC, Salvador Illa, ha instat a "recuperar l'esperit de diàleg i treball compartit" dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, el dia que es compleixen 30 anys de la seva celebració.

Per la seva banda, el popular Alejandro Fernández , ha recordat la “ unitat de tots els polítics i la societat civil ” per organitzar els Jocs. El tarragoní, també via Twitter, crida a recuperar aquest esperit olímpic.

Per part seva, Carlos Carrizosa, de Ciutadans, ha estat una altra de les personalitats que ha recordat l'aniversari. Diu que Barcelona va mostrar "llibertat" i "amor per l'esport" i apunta que "tant de bo algun dia tornem a viure una cosa semblant".