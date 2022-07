Captura de la Web de l'ANC preparant-se per a la Diada d'aquest 2022/ @CatPress

Al març, els socis de l' ANC van acordar un nou full de ruta per a la independència que va incloure, entre altres punts, potenciar el front internacional per preparar un nou embat contra l'Estat. Per això troba decidit inscriure's com a Lobby als EUA i operar a tot els EUA en paral·lel a l' ambaixada de la Generalitat a Washington.

La sol·licitud d'inscripció de l'ANC ha estat cursada per la cúpula de la delegació de l'entitat que va ser creada el 2019 per diversos membres de l'organització i el president de la qual és Miquel Fernández Barros, un programador de programari natural de Reus instal·lat als Els EUA des de fa 10 anys.



La filial nord-americana de l'ANC ha declarat al Departament de Justícia que el seu principal objectiu "és aconseguir la independència de la República Catalana per vies pacífiques i democràtiques". La seva missió consistirà a "explicar les implicacions polítiques, socials i econòmiques del moviment independentista català i d'una potencial República de Catalunya independent; fer activitats de promoció; i representar l'ANC als Estats Units".



Segons Fernández i el seu equip, la delegació de l'ANC als Estats Units compta amb un centenar d'afiliats i cap dels responsables no rep un salari per la seva tasca.