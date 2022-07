La consellera de Presidència, Laura Vilagrà , ha demanat complir el pacte de govern i que Junts col·labori "de forma honesta i lleial" a la taula de diàleg, que es reunirà de nou el dimecres 27 o el dijous 28 de juliol . "Sense entrar entre línies, clarament, crec que s'ha de complir aquest pacte", ha recalcat en una entrevista a Catalunya Ràdio , després de constatar que el primer punt recull que faran una mesa de negociació entre governs. Vilagrà i el conseller d'Empresa, Roger Torrent, seran els representants de la Generalitat a la reunió.

Sobre els dos objectius de la taula de diàleg, l'amnistia i l'autodeterminació , creu que a la primera carpeta és on poden avançar amb el Govern. “De moment, el conflicte s'ha volgut resoldre des d'un punt de vista judicial i de criminalització. Ens hem conjurat per trencar aquesta dinàmica i desjudicialitzar ”. "Sense acords no faríem aquesta taula", ha afegit la consellera, que ha situat l'informe Cilevic com a full de ruta que cal seguir.

Si la taula no dóna resultats, Vilagrà ha recalcat que hauran d'obrir una nova etapa, però ha demanat “creure en la negociació” per aconseguir resultats i respectar el temps que s'han donat per negociar.