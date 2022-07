La presidenta del Parlament, Laura Borràs/ @EP

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la inadmissió del recurs de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, contra el magistrat que ha instruït la causa per presumpte fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalans (ILC), i creu que l'intent d'apartar el jutge va ser "un acte en frau de llei i/o un abús de dret".

En la sentència dictada aquest dilluns, el mateix instructor, Carlos Ramos, ha inadmès el recurs de Borràs contra una interlocutòria del tribunal que ja va rebutjar recusar-lo. Així mateix, el jutge ha recordat la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), segons la qual el mateix magistrat recusat pot no admetre "les recusacions basades en motius d'ordre general i abstracte o amb un abús manifest", com considera que eren els arguments de Borràs. Ha afegit a més que no es pot titllar de parcial l'instructor davant la seva "preocupació perquè el procediment no pateixi dilacions indegudes a causa d'actes processals fraudulents i/o abusius".

En aquesta causa estan processats Borràs i dues persones més per presumptament fraccionar contractes per atorgar-los a dit, i la Fiscalia reclama una pena de sis anys de presó per a la presidenta del Parlament.