Els exdirigents andalusos. Foto: Europa Press



El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la condemna als expresidents de la Junta d'Andalusia Manuel Chaves i José Antonio Griñán pel 'cas ERO'.

L'Audiència Provincial de Sevilla va condemnar Griñán per un delicte continuat de prevaricació a 10 anys d'inhabilitació per a ocupació o càrrec públic i en concurs medial amb un delicte continuat de malversació, a 6 anys de presó i inhabilitació absoluta per temps de 20 anys. En el cas de Chaves, la condemna va ser a 10 anys d'inhabilitació per a ocupació o càrrec públic per un delicte continuat de prevaricació.

Així ho ha anunciat aquest 26 de juliol l'alt tribunal, si bé la sentència emesa pels magistrats Juan Ramón Berdugo (president), Ana Ferrer García, Susana Polo, Carmen Lamela i Eduardo de Porres (ponent) es coneixerà els propers dies.



Ferrer i Polo han anunciat un vot discrepant on exposen que haurien d'haver estat estimats parcialment els recursos presentats per Griñán, Miguel Ángel Serrano, Jesús María Rodríguez, Francisco Vallejo i Carmen Martínez, en el sentit d'haver estat absolts pel delicte continuat de malversació de cabals públics.