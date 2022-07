El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha obert judici oral contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a la causa per presumptament fraccionar contractes per afavorir un amic quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) .

En una interlocutòria consultada per Europa Press , el tribunal ha dictat l' obertura de judici pels presumptes delictes de prevaricació i falsedat documental. La Fiscalia ha reclamat per a Borràs una pena de sis anys de presó i 21 d'inhabilitació pels presumptes delictes pels quals se la jutja.

EL PARLAMENT HA DE PRENDRE UNA DECISIÓ AQUEST DIJOUS





La Mesa del Parlament abordarà el dijous la situació judicial de la presidenta de la Cambra catalana, Laura Borràs, que anirà a judici per presumpte frau en contractes de la Institució dels Lletres Catalans (ILC), i la seva possible suspensió.



Fonts parlamentàries han explicat aquest dimarts que Borràs ha emplaçat a la Mesa a estudiar aquest assumpte el dijous, ja que el Reglament de la Cambra catalana obliga aquest òrgan a suspendre als diputats que s'enfrontin a judici oral per presumpta corrupció.



La reunió de la Mesa d'aquest dimarts ha començat passades les 10.30 hores i ha acabat poc després de les 15.00, amb el que els seus membres han tingut coneixement de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a Borràs durant la sessió.