La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en una roda de premsa posterior al Consell Executiu

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà; el d'Empresa, Roger Torrent; el d'Interior, Joan Ignasi Elena, i la de Cultura, Natàlia Garriga, integraran la delegació del Govern a la taula de diàleg, que es tornarà a reunir aquesta setmana a la Moncloa.

En roda de premsa posterior al Consell Executiu, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha comunicat durant la reunió el nom dels membres que aniran a la taula de diàleg, tots d'ERC davant la negativa de Junts de sumar-s'hi.

Segons Plaja, Vilagrà i Torrent assistiran a la taula de diàleg com a membres nats, mentre que Elena i Garriga aniran per delegació directa del president català, que ha considerat que són les "persones idònies" per assistir-hi.

En preguntar-li si els consellers de Junts s'han pronunciat durant la reunió del Consell Executiu sobre l'elecció dels noms, Plaja ha assegurat que no li consta que hi hagi hagut cap reacció, malgrat recordar que les deliberacions del Govern són secretes.

ACORDS

Sobre el motiu pel qual encara no han anunciat la data de la trobada, la portaveu del Govern ha recalcat que serà aquesta setmana i que s'està treballant "intensament perquè hi hagi acords".

"Quan hi hagi taula hi ha d'haver acords", ha sostingut Plaja, deixant clar que els equips d'ambdues parts estan avançant en aquesta direcció, i després es fixarà la data, ha dit.

Tampoc ha volgut concretar el contingut de la taula de diàleg ni si el fet que Aragonès hagi designat Elena i Garriga per anar té a veure que s'abordaran qüestions dels seus departaments respectius.