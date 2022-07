La presidenta del Parlament, en una imatge recent. Foto: Europa Press

La presidenta del Parlament, Laura Borràs , ha instat els membres de la Mesa del Parlament a actuar "com a diputats demòcrates, respectuosos amb els drets fonamentals, i no com a jutges o inquisidors" davant la seva possible suspensió després de l'obertura de judici oral per presumptament fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

"Espero, desig i vull creure que els membres de la Mesa actuaran com a diputats demòcrates, respectuosos amb els drets fonamentals, i no com a jutges o inquisidors i prendran, en consciència, la decisió més equànime", ha afirmat en un fil de Twitter, reiterant -se en la seva innocència i dient que no dimitirà.

De la mateixa manera, la presidenta del Parlament ha sostingut que "el fraccionament, amb tot, no és un delicte sinó una irregularitat administrativa, no una causa penal", i ha defensat que la causa no s'ajusta a la finalitat de l'article del reglament de Parlament que preveu la suspensió preventiva dels diputats. "La finalitat de l'article era la suspensió preventiva dels diputats acusats de delictes relacionats amb la corrupció lucrativa; és a dir, la malversació, que ja ha caigut de la causa", ha avisat, i ha afegit que no hi ha hagut cap perjudici per a la administració.

Borràs ha criticat l'inici de la investigació (assegura que és irregular, en considerar-la prospectiva), la tramitació del suplicatori al Congrés i ha dit haver conegut les informacions judicials per la premsa.