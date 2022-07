Sánchez i Aragonès, a la seva última trobada. Foto: Europa Press

La taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat es reunirà aquest 27 de juliol des de les 10 del matí a La Moncloa amb la previsió de tancar acords i amb la "desjudicialització" com a tema de fons, després que les dues administracions ho pactessin en una reunió prèvia, encara que fins ara no hagin explicat en què consisteix.

La reunió de la taula ve precedida de la trobada bilateral que van mantenir el president del Govern, Pedro Sánchez i el de la Generalitat, Pere Aragonès, a mitjans d'aquest mes a Madrid, en què van abordar el desenvolupament i el desplegament dels fons europeus a Catalunya.

Es tracta de la tercera reunió de la taula de diàleg, la segona amb Aragonès al càrrec: la primera va ser el febrer del 2020 a Madrid amb l'expresident Quim Torra, i la segona va tenir lloc el 15 de setembre del 2021 a Barcelona. En aquesta ocasió, Aragonès i Sánchez no aniran a la trobada i tampoc no acudiran els representants de Junts, formació que dóna per acabada la taula de diàleg i que demana obrir una nova etapa per obrir una "negociació real" amb l'Estat.

La delegació de l'Executiu Central estarà encapçalada pel ministre Bolaños; la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz; el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, i la ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez.

La part catalana la integraran la consellera de Presidència, Laura Vilagrà; el conseller d'Empresa, Roger Torrent; el dInterior, Joan Ignasi Elena, i la de Cultura, Natàlia Garriga. Després de la trobada, el ministre Bolaños oferirà una roda de premsa des de Moncloa.

REFORMA DEL DELICTE DE SEDICIÓ



Un dels punts que s'ha posat sobre la taula és la reforma del delicte de sedició . Sobre això, el Govern de Sánchez s'ha mostrat favorable a emprendre aquesta reforma encara que amb la puntualització que actualment no és possible perquè no hi ha prou majoria parlamentària. Dimarts passat 26, Isabel Rodríguez es va tornar a expressar en aquesta línia en assenyalar "la dificultat" que comportaria una reforma del Codi Penal per modificar el delicte de sedició.

A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Rodríguez ha insistit que el Govern "valora positivament" que Espanya "pogués acostar-se" a modificacions d'altres països del seu entorn relatives al delicte de sedició, però a continuació ha dit que són "conscients" " de la "dificultat" que comporten les majories parlamentàries que es requereixen.