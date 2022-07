Bolaños, en la compareixença després de la reunió. Foto; Moncloa

"La reunió ha significat un pas endavant, perquè comencem a recollir fruits amb objectius específics". Així de satisfet s'ha mostrat el ministre de la Presidència, Félix Bolaños , en finalitzar la reunió de la taula de diàleg amb la Generalitat aquest 27 de juliol. Segons ha explicat, aquesta tercera trobada s'han aconseguit acords amb el govern de Catalunya.

El primer és que, segons el ministre, han establert les bases per "superar la judicialització de la política i reforçar les garanties del diàleg". Aquest acord, segons Bolaños, gira al voltant de tres principis: que l' activitat política i institucional es desenvolupi dins del marc normatiu de la democràcia , que sigui representatiu de majories àmplies i transversals i que les institucions públiques preservin l'interès general i adoptin les més grans garanties ”. Sigui com sigui, Bolaños ha dit que el govern d'Espanya té la mà estesa per “seguir dialogant” i no ha volgut dir si es revisa el delicte de sedició.

El ministre també ha explicat que les administracions han arribat a un acord per a la protecció i l'impuls de la llengua catalana. Aquest, segons ha detallat, parteix de dues premisses: el reconeixement de la diversitat lingüística d'Espanya i la necessitat que aquesta sigui una font de riquesa, oportunitats i drets dels ciutadans.

Bolaños ha assegurat que vol " garantir el dret dels representants de l'Estat a realitzar la seva tasca en totes les llengües i projectar la diversitat lingüística a l'àmbit internacional, considerant l'ús del català a la seu parlamentària, especialment al Senat".

El ministre ha conclòs la seva intervenció assegurant que els acords "donen resposta a una majoria àmplia i transversal" i que "deixen enrere els blocs que semblaven irreconciliables". "Abracem el diàleg com a forma de fa política útil", ha asseverat.