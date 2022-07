La consellera Vilagrà, durant la intervenció. Foto: Generalitat

Minuts després que ho fes Félix Bolaños, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà , també va comparèixer davant els mitjans per valorar la reunió de la taula de diàleg d'aquest 27 de juliol . Des de la Generalitat es van mostrar satisfets pel compromís assolit per "abordar la desjudicialització de la política", cosa que consideren "imprescindible", però va assegurar que l'agenda del Govern és "l'autodeterminació" i que fins que "la ciutadania no pugui votar el seu futur polític en llibertat estarem lluny de resoldre el conflicte polític de fons". Vilagrà també ha dit que, respecte a l'acord aconseguit per protegir el català, que la llengua "ha estat perseguida i és funció de les administracions que no torni a ser judicialitzada".

La consellera ha explicat que les dues administracions s'han compromès "a impulsar les reformes legislatives que siguin necessàries perquè sigui efectiu el final de la judicialització i els seus efectes" i assegura que això serà una realitat abans que s'acabi el 2022.

Preguntada sobre la reforma del delicte de sedició, Vilagrà ha dit que volen "l'harmonització" amb la tipificació que hi ha en altres països i les institucions europees. "Està sobre la taula", ha afirmat la consellera, que ha dit que quan s'arribi als acords definitius, els comunicaran, afirmant que "per a nosaltres la majoria favorable a la reforma existeix".

Respecte al possible futur ús del català en institucions com el Senat i el Parlament Europeu, Vilagrà ha dit que "seria una gran notícia"..