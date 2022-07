L'exdirigent de Convergència Democràtica de Catalunya David Madí, i l'advocada Olga Tubau/ @EP @David Zorrakino

L'exdirigent de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i excap de campanya de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, David Madí, ha negat aquest 27 de juliol al judici contra ell i set acusats més l'existència d'una suposada trama de factures falses a 2011, de la qual presumptament ell va ser cooperador necessari.

Ho ha dit durant el seu interrogatori a la primera sessió del judici al Jutjat Penal 23 de Barcelona, a la Ciutat de la Justícia, en què han declarat els vuit acusats -entre ells l' exgerent de TV3 Josep Oriol Carbó- per la seva suposada activitat vinculada a la realització de produccions cinematogràfiques amb què suposadament van defraudar Hisenda.

La Fiscalia sosté que les mercantils IKI Cat XXI i Nubul Consulting, administrades per Madí, van emetre factures suposadament fictícies a l'empresa del productor audiovisual, mentre que Madí ha negat que les factures fossin falses i ha defensat que va realitzar treballs de consultoria i assessorament per a Triacom, l'empresa que és "el client més petit que tenia".

Ha explicat que, quan va finalitzar la seva etapa a la política el 2011, va iniciar la seva activitat econòmica creant la consultora estratègica i "una altra empresa per fer inversions i projectes diferents", i ha detallat que va demanar un préstec amb Carbó, amb qui manté una relació de amistat, per gestionar els tràmits burocràtics d'aquestes empreses. "Carbó s'ofereix a ajudar-me, agafem un crèdit per tirar endavant i, quan funciona l'empresa, tornem el crèdit, així de fàcil", ha assegurat Madí davant la jutgessa, i ha sostingut que han abonat l'import de totes les factures fins al darrer cèntim, en les paraules.

Per la seva banda, Carbó ha ratificat la seva declaració del febrer del 2017 on ja va reconèixer els fets, i ha assegurat que ell ja va efectuar el pagament de les quotes defraudades i interessos "que li van demanar Hisenda i el tribunal".

ALTRES ACUSATS

Un altre acusat ha assegurat que rebia trucades de Carbó en què li deia l'import que s'havia de posar a cada factura i que ell ho feia, encara que "alguns conceptes de les factures no eren certs". Aquest ha garantit que altres acusats el volien "enredar amb el tema de les factures", i ha negat que volgués cooperar o defraudar Hisenda, assegurant que simplement volia cobrar una feina que es va fer perquè no volia perdre clients.

Per part seva, un quart acusat ha explicat que era administrador de dues societats de comunicació i màrqueting, i que va comptabilitzar i va pagar l'IVA que li corresponia, mentre que un altre ha expressat que treballava a l'empresa de construcció del seu pare, també acusat, i que no va col·laborar mai en l'emissió de les factures, fet que ha compartit el seu germà, també acusat.

"No vaig participar en res, no conec res. Ells no em coneixen a mi per res. No sé qui són ni a què es dedicaven ni res", ha al·legat el pare, que ha declarat per videoconferència des de Palma de Mallorca per problemes de salut i ha renunciat a la darrera paraula.

Aquest divendres a les 9.30 hores seguirà el judici amb les proves pericials i els testimonis, encara que de moment la Fiscalia demana 11 mesos de presó per a Carbó -que ja que va reconèixer els fets i va consignar les quotes suposadament defraudades-, 18 mesos per a un altre i dos anys de presó per als altres sis, entre ells Madí.