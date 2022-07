Membres de la taula de diàleg / Europa Press

Aquest dimecres s'ha fet la tercera reunió de la taula de diàleg entre el Govern de l'Estat i la Generalitat a la Moncloa. En aquesta cita política, que ha començat a partir de les 10.00 hi ha durat prop d'una hora i 45 minuts, s'han arribat a una sèrie d'acords per millorar la relació entre les dues parts per resoldre el conflicte polític.

Un dels acords ha estat impulsar reformes legislatives per "superar la judicialització" del conflicte polític a Catalunya i també els seus "efectes" i han manifestat la seva voluntat que aquestes puguin ser aprovades "si escau, abans de finalitzar el proper període de sessions ", és a dir, abans que s'acabi aquest any.

La desjudicialització ha de "garantir el procés de diàleg i negociació equilibrat i amb garanties" i reforçar l'"aposta per solucions polítiques, sempre en el marc de la seguretat jurídica i de l'atenció a les demandes democràtiques avalades per una majoria social àmplia i transversal segons els principis del i l'ordenament democràtic".

L?acord consta de tres parts. El primer es basa que les dues parts acceptin que l'activitat política i institucional es faci dins del marc democràtic vigent, és a dir, la Constitució. En segon lloc, es renuncia a les accions que deixin la política “fora de les regles de joc”. I finalment, segons el ministre Bolaños, s'ha acordat que les institucions públiques preservin l'interès general dels ciutadans. "Mai més l'enfrontament estèril entre una part de Catalunya que intenta imposar els seus postulats sobre l'altra", continuava Bolaños.

DIFICULTATS PER ACORDAR LA VIA ÒPTIMA



A l'acord no s'esmenta cap reforma legislativa concreta però tant a Félix Bolaños, ministre de la Presidència, com a Laura Vilagrà, consellera de la Presidència, se'ls ha preguntat expressament si una de les previstes és la reforma del Codi Penal per retocar el delicte de sedició.

Els dos Governs reconeixen en el document que hi ha "dificultats per acordar la via òptima per fer efectiva la desjudicialització" i ni Bolaños ni Vilagrà han volgut avançar en quines fórmules concretes treballaran, limitant-se a assenyalar que aniran informant dels acords que vagin assolint .

A més, han discrepat sobre l'existència o no d'una majoria parlamentària per reformar ara el Codi Penal que, com que és una llei orgànica, necessita el suport de la majoria absoluta del Congrés. Mentre Bolaños ha insistit que ara no es dóna aquesta majoria, la consellera de Presidència ha subratllat que sí que n'hi ha.



Això, segons Bolaños, no és obstacle perquè aquesta majoria pugui existir "en algun moment". "Però aquestes majories s'han de treballar sobre acords concrets que tampoc no existeixen ara. Per tant estem parlant de fets futurs i no de realitats avui concretes", ha puntualitzat.



"La majoria existeix i l'harmonització de la legislació penal amb les altres democràcies europees és sobre la taula", ha replicat, per part seva, la consellera catalana.

LLEI DEL 25% DEL CASTELLÀ



El Govern ha plasmat per escrit el seu suport a la llei aprovada al parlament català que suprimeix el 25% de l'ús del castellà a les aules ia més s'ha compromès a garantir que les institucions de l'Estat a Catalunya responguin tant oralment com escrita a qui ho sol·liciti.

A més, s'obre la porta a revisar en aquesta legislatura el reglament del Senat perquè els parlamentaris puguin utilitzar totes les llengües cooficials en les intervencions a la Cambra Alta. El Govern també sol·licitarà al Parlament Europeu la consideració del català com a llengua d'ús i facilitarà la incorporació de membres de la Generalitat a les delegacions a fòrums internacionals que tractin polítiques lingüístiques.



D'aquesta manera, el Govern central reconeix l' autonomia de cada centre escolar per reforçar una llengua i una altra en funció del seu context social i cultural, com recull la llei del català aprovada pel 80% del Parlament, segons ha destacat Bolaños. Aquesta norma ignora una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que estableix un mínim del 25% de classes en català.



Bolaños també va afirmar que garantiran el dret de tots els ciutadans a ser atesos en la llengua oficial de la seva elecció, especialment en les comunicacions orals i escrites davant de l'administració pública. Es refereix a les oficines i als serveis de l'administració de l'Estat a Catalunya, com l'Agència Tributària i la Policia Nacional entre d'altres, segons necessiten fonts de Moncloa.

CANVI EN EL REGLAMENT DEL SENAT



El titular de Presidència ha assenyalat a més que s'impulsarà un canvi al reglament del Senat per habilitar el dret dels parlamentaris a expressar-se llengües cooficials, així com demanar a l'Eurocambra que el català sigui considerat com a llengua de ple ús a les sessions plenàries.



A més, Bolaños ha citat el compromís de l'Executiu a fomentar la presència de representants de la Generalitat a tots aquells fòrums internacionals centrats precisament en matèria lingüística.

El Govern d'Espanya facilitarà que el Govern de la Generalitat de Catalunya enviïn representants als fòrums que tractin polítiques de condimensions lingüístiques i que permetin representació no estatal.