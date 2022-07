Un agent del cos. Foto: Europa Press

Hi ha una certa sensació d'intranquil·litat entre els agents de la Guàrdia Civil que investiguen casos de corrupció. Casos com els de Manuel Sánchez Corbí i Diego Pérez de los Cobos , cessats pel ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, fa que alguns temin pel seu treball, per si el resultat incomoda a alts càrrecs. De fet, hi ha la sensació que, en última instància, depenen del Tribunal Suprem.

Aquest tribunal, de fet, va admetre a tràmit, el mes de maig passat el recurs del coronel Pérez de los Cobos per fixar com s'ha de motivar un cessament com el seu.

Unitats com la UCO, la Unitat Tècnica de Policia Judicial (UTPJ) i el Servei de Criminalística, entre d'altres, són les branques de la Guàrdia Civil que volen tenir tranquil·litat per poder treballar amb garanties.

Un dels sindicats del cos, l'Associació Pro Guàrdia Civil (APROGC) creu que els "10.000 llocs de treball de lliure de designació a la Guàrdia Civil necessiten estar degudament motivats per a la seva adjudicació".