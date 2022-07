Pablo Iglesias ha anunciat el seu desig de tornar a la docència a la Universitat Complutense , on s'ha presentat al concurs de dues places com a professor associat . Així ho ha anunciat a Twitter, on ha detallat que opta a places a la Facultat de Polítiques, on ja feia classe abans de dedicar-se a la política, i a Ciències de la Informació.



"Tant de bo hi hagi sort. M'encantaria tornar a fer classe a la Complu", revela més d'un any després d'abandonar la política .



Al marge de la seva trajectòria política, Iglesias té una dilatada trajectòria acadèmica, compta amb un doctorat en Ciències Polítiques , una llicenciatura en Dret (totes dues a la UCM) i altres estudis de postgrau, com un màster en Humanitats per la Universitat Carlos III.