Borràs perd també la seva condició de diputada. Foto: Europa Press

Ja és un fet. Laura Borràs deixa de ser la presidenta del Parlament de Catalunya, després que s'hagi anunciat la seva suspensió després dels vots de la Mesa. Borràs havia repetit fins a la sacietat que no pensava dimitir i ha tingut el suport del seu partit, Junts per Catalunya, però els vots de la resta de formacions que tenen representació a la Mesa (ja havien anunciat el sentit del seu vot) ha provocat que la presidenta hagi de deixar el càrrec.

La Mesa del Parlament. Foto: Parlament

A Borràs se li aplica l'article 25.4 del reglament del Parlament, perdent feina i sou. El portaveu de la CUP, Carles Riera, ha assegurat a la sortida de la reunió que li havien proposat a Borràs que deixés el càrrec, acollint-se a l'article 25.2 del mateix reglament, però que la seva negativa va portar els partits a votar per la suspensió, que Riera apunta que és "temporal i reversible".

Ara, doncs, falta saber qui assumirà la presidència del Parlament, que és la segona autoritat del país, per darrere de la presidència de la Generalitat. Alba Vergés i Assumpta Escarp són els dos dels noms que han aparegut com a possibles relleus al capdavant de la Mesa.

Borràs ha aprofitat la roda de premsa posterior al seu cessament per a seguir explicant que s'ha sentit "perseguida mediàticament quatre anys encara que el mateix ministeri fiscal no ha trobat mai cap indici que la seva actuació perjudiqués la Institució de les Lletres Catalans". A més, ha apuntat a la resta de diputats que han votat en contra seva, al·legant que "no han vingut vestits de diputats, sinó de jutges hipòcrites".



"Es vulneren els drets fonamentals a la presumpció d'innocència i el doble dret al sufragi actiu i passiu. Malgrat el caràcter obert i ambigu, que sigui aplicada la norma amb lleugeresa i desviant-se deliberadament per el qual els seus inspiradors la van aplicar, basant-se en la lucració pròpia, el fet encara és extremadament greu", continuava queixant-se Borràs.

La ja ex presidenta del Parlament, ha reiterat que va entrar en la política "per a aconseguir l'independentisme. L'objectiu no és fàcil, però val la pena lluitar.". En aquesta línia, ha lamentat que "els partits no hem estat ni tan sols capaços de teixir eines per a anar a la una".

AIXÍ HA ESTAT LA SESSIÓ DE LA MESA DEL PARLAMENT

La Mesa ha aprovat la suspensió amb els vots favorables del PSC, ERC i la CUP i el 'no' de Junts. La votació en la Mesa ha tingut lloc després que, en els últims dies, aquests partits li hagin demanat que s'apartés voluntàriament i que, en cas de no fer-ho, votarien a favor de suspendre-la amb base en l'article 25.4 del Reglament, que obliga la Mesa a suspendre als diputats que s'enfronten a un judici per delictes vinculats a la corrupció.



De fet, Borràs ha fet una intervenció inicial en la Mesa, abans d'abandonar la sala, on ha sostingut que la seva causa no s'ajusta a la finalitat de l'article del reglament de Parlament que contempla la suspensió preventiva dels diputats, i ha demanat als membres de l'òrgan que votin "en consciència".

L'article 25.4 del Reglament del Parlament que se li ha aplicat a Borràs obliga la Mesa a acordar la suspensió "dels drets i deures parlamentaris de manera immediata" als diputats acusats per delictes vinculats a la corrupció, una vegada l'acte d'obertura de judici oral és ferm.

En un comunicat, la Cambra ha informat que la Mesa ha acordat per majoria la "suspensió de tots els drets i deures de Borràs com a diputada", prevists en el Reglament del Parlament.



Com a conseqüència, Borràs té suspeses "totes les atribucions com a presidenta del Parlament, amb efectes des de l'adopció de l'acord", per la qual cosa la seva suspensió és immediata i no es requereix de la seva publicació perquè la decisió sigui efectiva.

MOSTRES DE SUPORT

Borràs va veure com centenars de persones es concentraven a la porta del Parlament, al Parc de la Ciutadella, per mostrar-li el seu suport.

La ja expresidenta del Parlament va entrar al recinte parlamentari acompanyada de figures de la seva formació com la de l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, qui va assegurar que "el que em sap més greu és que se li pengi l’etiqueta de corrupta". Torra va assegurar també que no creu que Borràs s'hagi aferrat a la cadira.