Trobada entre Salvador Illa, primer secretari del PSC, i Ramon Espadaler, secretari general d'Units per Avançar/ @Units per Avançar

En reunió extraordinària, el Consell Nacional d’Units per Avançar ha aprovat per unanimitat un acord marc de col·laboració amb el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) per a les eleccions municipals de Barcelona de 2023.

D'aquesta manera, l'agrupació ha volgut comunicar la valoració d'un balanç positiu de l’experiència amb el PSC al llarg dels últims anys. Ramon Espadaler, secretari general d’Units per Avançar, ha refermat que amb aquest acord "donem continuïtat als acords que han donat fruits, que han estat positius per als interessos de la ciutadania i de Catalunya".

Aquest acord marc entre el PSC i Units per Avançar aposta per posar els ajuntaments al servei de la ciutadania, per treballar pel progrés econòmic, la cohesió i la justícia social i per vetllar per la seguretat, tal i com ha informat l'agrupació Units per Avançar en un comunicat emès aquest 28 de juliol.

D'aquesta manera, s'atorga autonomia als representants locals d'ambdós partits per tal de formular candidatures conjuntes de cara a les properes eleccions municipals, establint-ne el marc de coordinació en aspectes que van des de la formulació de les candidatures fins a l’elaboració dels programes electorals. Així, des de l'agrupació s'ha recordat que el compromís de col·laboració entre el Partit dels Socialistes de Catalunya i Units per Avançar es fonamenta en una aposta decidida pel diàleg i el pacte, assumint els valors compartits del catalanisme integrador que aposta per la convivència i el respecte a la legalitat i a les institucions.

El PSC i Units per Avançar van col·laborar conjuntament a les eleccions al Parlament de 2017 i 2021, així com en diversos municipis on s’hi va arribar a acords per a concórrer conjuntament a les eleccions municipals de maig de 2019, d'entre aquelles, les de l’Ajuntament de Barcelona.

El Consell Nacional d’Units per Avançar ha subratllat així la importància d’aquest acord, tot recordant que els ajuntaments són la institució més propera a la ciutadania. En aquest sentit, Ramon Espadaler ha assenyalat que "és molt important evitar la fragmentació i facilitar l’estabilitat. Són imprescindibles equips de govern amb empenta als ajuntaments de Catalunya que solucionin els problemes dels ciutadans". I ha afegit que "la fragmentació paralitza l’activitat dels ajuntaments i redueix molt la seva eficàcia".