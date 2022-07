Juan Carlos Monedero, fundador de Podem / Europa Press

El jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castelló, ha acordat l'obertura d'una causa per investigar el fundador de Podem, Juan Carlos Monedero, per delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en relació amb unes transferències entre la seva empresa, Caixa de Resistència Motiva 2 Producciones SL, amb la mercantil VIU Europa i el Banc de l'Alba per elaborar un informe d'assessoria sobre els àmbits financers dels països de l'Alba.

En una interlocutòria d'aquest dijous, el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 6 explica que la Sala Penal, en la resolució per la qual va acordar l'arxiu de la investigació per finançament il·legal de Podem, indicava que si el jutjat ho estimava procedent podia deduir testimoni per a la investigació de delictes econòmics i falsedats.

Va ser a finals del passat mes de juny quan el magistrat va arxivar la investigació que duia a terme des d'octubre pel presumpte finançament il·legal de Podem a través de Veneçuela, acatant així el que disposa la Sala Penal en una resolució on donava la raó a la Fiscalia, la qual argumentava que es tractava d'unes indagacions prospectives.

La Sala va tancar la porta a les indagacions pel delicte de finançament il·legal de partits polítics, que es va incorporar al nostre Codi Penal amb la reforma del 2015, és a dir, després que passessin els fets sobre els quals García Castellón va posar la lupa. Tot i això, com assenyala el magistrat, deixava la porta oberta a seguir investigant part dels fets.

"EVIDENTS FALTES D'EXACTITUD"

Així doncs, el magistrat explica que de l'anàlisi de la documentació aportada per la UDEF hi ha sospites que alguns dels documents aportats per VIU Europa SL, previ requeriment policial, "podrien presentar evidents faltes d'exactitud entre la data de creació de l'arxiu i la data que apareix al mateix document".

Els oficis policials remesos per la UDEF indicaven que el Banc de l'Alba va abonar 425.000 euros a la Caixa de Resistència Motiva 2, propietat de Monedero, per l'Informe d'estudi comparatiu dels àmbits financers dels països de l'Alba. Aliança Bolivariana per als Pobles de La nostra Amèrica-- i anàlisi de les bases d'harmonització juridicofinancera, implementació i assessoria puntual sobre el projecte fins al 31 de desembre de 2014”.

Un cop analitzats els documents, el magistrat conclou que el moviment triangular de fons entre el banc de l'Alba, la Caixa de Resistència Motiva 2 Producciones SL i VIU Europa SL "presenta trets característics d'operacions vinculades al blanqueig", per això permet inferir la comissió de delictes econòmics i falsedats.

LES DECLARACIONS DE 'EL POLLASTRE CARVAJAL'

A més, el magistrat pren en consideració les declaracions de l'excap de la Intel·ligència veneçolana, Hugo 'El Pollo' Carvajal en què alertava de l'ús de la mercantil VIU Europa per encobrir operacions irregulars vinculades a Monedero.

El jutge també fa al·lusió a la declaració d'un testimoni protegit, que va al·ludir a la participació de Rafael Ramírez en lliuraments econòmics a Monedero. "S'informa a l'ofici de la UDEF 10/2022 que l'esposa de Ramírez, Beatrice Sansó, posseeix llaços familiars amb Ernesto Heleodoro, titular de la mercantil VIU Europa SL", apunta.

D'altra banda, i sempre recolzant-se en allò documentat per la UDEF, el magistrat deixa constància que Monedero seria titular de 92 comptes corrents; 86 a Triodos Bank NVSE; 5 a l'entitat Banco Santander, i 2 a Caixabank.

Per tot això, l'instructor acorda deduir testimoni de les actuacions per incoar unes diligències noves en què investigar aquestes conductes.