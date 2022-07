Francesc de Dalmases, portaveu de Junts en aquesta comissió, no ha acudit a la sessió del Parlament/@EP

La comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) al Parlament ha aprovat aquest 29 de juliol per unanimitat les compareixences del diputat de Junts Francesc de Dalmases i del director del programa de TV3 'Faqs', Pere Mas.

Ho han fet arran de la polèmica per la discussió que Dalmases va mantenir amb la subdirectora del programa per una entrevista amb la llavors presidenta del Parlament, Laura Borràs. La comissió també ha aprovat les compareixences dels directors de TV3 , Sigfrid Gras ; de Catalunya Ràdio, Jordi Borda , i de l' ACN, Iu Forn, per "les denúncies d'altres periodistes que han patit situacions similars".

Dalmases, que és portaveu de Junts en aquesta comissió, no ha acudit a la sessió d'aquest divendres: a l'inici, Junts ha informat a la presidència que seria substituït per la diputada Cristina Gasol .

Junts ja havia anunciat la setmana passada l'obertura d'un expedient informatiu al diputat, després que ho demanés ell mateix, i que Dalmases s'apartaria com a portaveu del grup a la comissió.