El president Sánchez, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Pedro Sánchez ha ofert aquest 29 de juliol el balanç del curs polític, anunciant que el proper 1 d'agost s'aprovarà un paquet de mesures d'estalvi energètic i que al setembre proposarà a la Comissió Europea una reforma del mercat elèctric per desacoblar el preu del gas del de l'electricitat i limitar el preu de les emissions de diòxid de carboni.

Tot i això, el president del govern no ha volgut detallar les mesures del paquet nacional i ha emplaçat dilluns per conèixer en què consisteix, encara que ha avançat que "seran positives". "Estalviar energia és una tasca de tots i és prioritari", ha apuntat el president, que ha insistit de nou que cal reduir la factura energètica per rebaixar "la dependència de Putin" .

PROTEGIR LA CLASSE TREBALLADORA

Després de conèixer les últimes dades de l'IPC, el socialista ha assegurat que la prioritat ara és protegir la classe mitjana i treballadora. Sánchez explica que s'han mobilitzat "30.000 milions d'euros pels sectors més afectats per l'alça dels preus".

De la mateixa manera, també ha parlat de reforçar els col·lectius més vulnerables com a conseqüència de l'augment de la inflació i fer del repartiment del cost una mica més just creant i impulsant una nova fiscalitat a les grans entitats financeres i energètiques. "Poden i han d'ajudar el país a sortir d'aquesta situació de la mateixa manera que Espanya va ajudar els bancs a sortir de la crisi financera. Acabar l'espatlla no és un eslògan, és una obligació", ha dit.