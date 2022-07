Torra retreu la "difamació" a Alay després d'arxivar-se la investigació sobre una venda de petroli rus | @ep

L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha dit que s'alegra pel cap de l'oficina d'expresident de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, després que s'hagi arxivat la investigació sobre una venda de petroli rus que suposadament va finançar l'1-O, però ha retreuat "tota la difamació estesa per destruir-lo".

"Clàssica notícia en què t'alegres per l'encausat, l'amic Josep Lluís Alay , i t'enfades per tots els atacs que va rebre, tota la difamació estesa per tot arreu per destruir-lo, per totes les insinuacions fastigoses. Com es destrueix la reputació, que és l'única cosa que tenim", ha escrit en un tuit.

El Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona ha arxivat la peça separada 7 del cas 'Voloh', en què indagava sobre una compravenda de petroli entre Rússia i la Xina que suposadament va servir per finançar l'1-O i en què Alay estava investigat.