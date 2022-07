Mostra la disponibilitat per parlar però avisa que no ofereix "un xec en blanc" | @ep



El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha reclamat al Govern que dissenyi un projecte de pressupostos per al 2023 que generi el màxim suport possible, com va passar quan els socialistes, ERC, Junts i comuns van pactar una proposició de llei en defensa del català a la escola: "Si pogués ser del 80%, del 80%, sense exclusions de ningú".

En una entrevista d' Europa Press , ha defensat que, davant el context econòmic actual, convé tenir comptes per a l'any que ve i amb una àmplia base de suport: “Si fos president de la Generalitat , la meva prioritat seria construir un pressupost per al 2023 amb una base tan àmplia com fos possible. Deixeu-me posar-ne un exemple, l'acord de català. ¿Que dóna fortalesa a l'acord de català? El 80% de suport".

Després d'un primer contacte de caràcter tècnic amb el conseller d'Economia, Jaume Giró, Illa ha ofert la disponibilitat del seu grup per parlar, cosa que no equival a oferir "cap xec en blanc".

També ha recordat que l'any passat van tendir la mà per parlar sobre els comptes i que no va ser possible, atès que finalment el Govern els va aprovar amb l'abstenció dels comuns: "És legítim, però si ja era convenient el pressupost del 2022, el del 2023 és encara més convenient”.

En preguntar-li si demanarà una reunió amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha assegurat que no li pertoca prendre la iniciativa, però ha defensat que es donaria un missatge important si a Catalunya s'aprovessin uns pressupostos "amb una base d'acord molt àmplia ".

"Quin pressupost convé? El que tingui una base d'acord més àmplia, i actuaré en coherència amb això. Estem parlant? No, ¿Tinc disponibilitat? Sí. ¿Firmo un xec en blanc? No", ha resumit Illa , que creu que això obligarà a fer un exercici de diàleg i de cessions, com amb l'acord del català.

Segons Illa , la societat catalana demana consensos de fons com el del català, un acord que "no va ser senzill, però que va valer la pena" perquè van aconseguir posar-se d'acord la formació, ERC, Junts i els comuns.