La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha demanat "mantenir la calma" i posar en pràctica el que ha qualificat de cura col·lectiva davant l'augment de punxades a les discoteques de Catalunya .

En una piulada aquest dissabte, la consellera ha informat que la Generalitat ha actualitzat els protocols sanitaris per atendre les víctimes i ha intensificat la vigilància policial.

Alhora, ha cridat a la responsabilitat a l'hora d'informar sobre els fets, preservant la llibertat sexual i no crear "un clima de terror sexual", fugint de missatges informatius alarmants, morbosos i que responsabilitzin les víctimes.

Ha recordat que en els casos de punxades denunciades "no s'han produït agressions sexuals" i ha explicat que, en cas de notar una punxada, les afectades han de demanar ajuda a les amistats o als espais habilitats i evitar anar a casa directament, dirigint-se abans a un hospital.

S'ha dirigit a les persones que surten de festa: "Si identifiques una conducta sospitosa, o veus una persona que no està bé, avisa els responsables del local o del punt lila", els ha demanat, així com que no deixin sola a l'afectada i, en casos urgents, truquin al 112 .

Ha demanat tenir "zero complicitat amb col·legues que usin drogues o alcohol per aconseguir acostar-se a algú" i ha advertit que es tracta d'un delicte greu, per la qual cosa cal confrontar els agressors, explicar-los les conseqüències i ser contundents al rebuig .

Ha instat el personal dels espais d'oci, taxistes i personal del transport públic a posar-se a disposició de les víctimes si ho necessiten, seguint els protocols i trucant al 112 en cas que sigui necessari.

Fins aquest divendres, els Mossos d'Esquadra han rebut 17 denúncies per punxades a discoteques de Lloret de Mar i Barcelona.