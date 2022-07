Creu que a Feijóo "no li agrada treballar, però tampoc s'alegra de la feina dels altres"

La portaveu del PSOE al Senat, Eva Granados, ha assenyalat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Quina patriota és Feijóo quan abraça les elèctriques, quan abraça la banca en comptes de pensar que els beneficis extraordinaris reverteixin en un millor benestar per al conjunt de la ciutadania?".

En declaracions als mitjans aquest dissabte davant de la seu del PSC a Barcelona , Granados ha acusat el PP d'estar "del costat dels poderosos" i de no voler que les grans elèctriques i la banca aportin a les arques públiques de l' Estat recursos per ajudar a aquells que ho estan passant pitjor per la inflació.

En aquesta línia, ha apuntat que el PSOE està "amb la majoria social i farà tot el possible perquè aquesta majoria ho passi tan bé com sigui possible i pugui cobrir les seves rendes".

"Ho volem deixar molt clar: el govern del partit socialista no deixarà que aquests grans beneficis no reverteixin en la majoria social. Sabem per a qui treballem i sabem que el conjunt de la ciutadania ho està passant malament i continuarem protegint-la", ha recalcat.

Així, ha recordat que divendres el Govern va presentar al Congrés la proposició de llei per aprovar un nou impost a la banca “que farà que aquells que s'estan omplint les butxaques, aquells que estan tenint ingressos extraordinaris fruits de la crisi a Ucraïna piquen l'espatlla".

També ha retret a Feijóo que dijous "va estar a la porta del Senat per fer de malastruc de la catàstrofe" i l'ha acusat d'alegrar-se si hi ha males dades econòmiques a Espanya .

I ha assegurat que al líder dels populars "no li agrada treballar, però tampoc s'alegra de la feina dels altres, de la feina que està duent a terme el Govern i, en comptes d'acostar-se a l'espatlla", intenta posar-li la mà al coll al PSOE , en les seves paraules.

INFLACIÓ I OCUPACIÓ



Granados ha considerat que les últimes dades sobre inflació a Espanya són "una mala dada" i ha sostingut que el Govern s'està preocupant i ocupant d'intentar, per tots els mitjans, que la inflació es rebaixi.

D'altra banda, ha celebrat les dades de l' Enquesta de Població Activa (EPA) publicades aquesta setmana i que mostren una caiguda de l'atur el segon trimestre d'aquest any, i ha destacat també el bon comportament de les inversions i les bones dades turístics".