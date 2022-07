El Govern actualitza el document operatiu per abordar les punxades als espais d'oci | @ep

El Govern va actualitzar divendres el document operatiu que té com a objectiu donar una resposta "coordinada, integral i eficient" a la situació generada arran de la detecció de punxades en espais d'oci els darrers dies.

Es tracta d´un document conjunt de la Conselleria d´Igualtat i Feminismes, Salut i Interior que recull informació bàsica sobre el fenomen i les pautes per reforçar els circuits de prevenció, atenció i denúncia ja existents, informa el Govern a través d´un comunicat.

El document indica que ha de fer en aquests casos el personal dels espais d'oci, el dels serveis públics de transport i l'entorn de la persona que pot haver rebut una punxada o qualsevol persona que pugui detectar “comportaments estranys”.

Així, defineix pautes d‟actuació i missatges clau per als diferents col·lectius, i recorda que el telèfon d‟emergències és el 112.

PLA D'ACTUACIÓ



Davant d'una sospita de punxada el Govern subratlla la importància de fer cas de les sensacions de la persona afectada, i de demanar o oferir suport, així com dirigir-se a un centre sanitari com més aviat millor, preferiblement amb una altra persona per fer les proves pertinents.

Un cop al centre sanitari, aquest haurà de seguir el protocol de punxada accidental i valorar si activa el protocol de profilaxi postexposició a VIH , i en cas que se sospiti una possible agressió sexual s'activarà el protocol d'atenció a agressió sexual recent ".

També ha recomanat que les persones afectades es dirigeixin a les comissaries dels Mossos d'Esquadra per tramitar la denúncia, i recorda que hi ha la xarxa pública d'atenció a les violències masclistes i LGBT -fòbiques a tot Catalunya .