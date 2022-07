Evita concretar si contempla un pacte amb ERC o un tripartit a Barcelona

| @ep

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que donen "flexibilitat" a l'hora de pactar després de les eleccions municipals del 2023 però defensa que, sempre que sigui possible, prefereixen que se segellin aliances progressistes.

En una entrevista d' Europa Press , ha destacat que sempre ha apostat per la flexibilitat i per confiar i escoltar els seus representants al territori: "No hem estat rígids a l'hora de definir una política de pactes. Sempre hem fet confiança als companys que tenim a cada municipi, i sempre que sigui possible, en condicions d'igualtat, un pacte progressista ho preferim sempre”.

En preguntar-li quines forces defineix com a progressistes, no ho ha concretat i ha afegit que prendran les decisions que considerin en funció de com s'expressi la ciutadania a cada municipi i de la configuració que es concreti a cada consistori, també a Barcelona.

Sobre si s'obre a un pacte amb ERC a la capital catalana, ha evitat respondre i ha recalcat que l'objectiu del seu partit és aconseguir l'alcaldia de la ciutat atès que, segons ell, "ha d'obrir una nova etapa en què Barcelona pensi de manera prioritària a Barcelona".

BARCELONA



“Hi ha molts plantejaments que volen subordinar Barcelona a altres realitats. Barcelona ha de pensar en si mateixa. Si Barcelona pensa en si mateixa farà el millor servei possible a Catalunya ”, ha sostingut.

També ha evitat pronunciar-se sobre si contempla un tripartit a la capital catalana, i ha afegit que, en funció dels resultats electorals, analitzaran “quin esquema de govern és el més adequat”.

Sí que ha apostat de nou pel tinent d'alcalde Jaume Collboni com a alcaldable del PSC , i espera que sigui ratificat a la tardor.