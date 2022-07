Avisa que això no pot ser "moneda de canvi" per seguir a Moncloa i que el PP, si guanya, "revertirà" el que suposi trencar la igualtat | @ep

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha acusat el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, de "renunciar" a portar l' expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i altres "fugits" davant la Justícia a través de la "desjudicialització" que ha acordat amb ERC a la taula de diàleg per modificar el delicte de sedició. És més, ha assenyalat que aquest pacte fins i tot posa data a aquesta reforma que, al seu parer, és el "proper pagament a canvi" que el cap de l' Executiu "continuï sobrevivint" a la Moncloa.

En una entrevista concedida a Europa Press , Gamarra ha assegurat que aquesta "desjudicialització" de què parlen Sánchez i ERC "té a veure que no s'apliqui l' Estat de Dret a aquells que van vulnerar l'ordre constitucional, estan fugits de la Justícia i encara no han estat jutjats”.

La 'número dos' d' Alberto Núñez Feijóo ha recalcat que els "socis separatistes" de Pedro Sánchez han "demostrat aquest temps que es cobren sempre els seus suports" i "aquí hi ha els fets que ho acrediten".

"Ja una part han estat indultats i queda la segona part, aquells que ni tan sols han estat jutjats perquè estan fugits de la Justícia", ha manifestat, per ressaltar que ara el cap de l'Executiu "renuncia a posar-los a disposició de la Justícia a través del camí de la desjudicialització".

En aquest sentit, ha assenyalat que ERC i els altres partits independentistes han estat "molt clars i rotunds" en allò que volen: "La modificació del delicte de sedició perquè hi hagi un marc favorable que s'apliqui als fugits i, per tant, no siguin jutjats amb les condicions que hi ha ara, que els portarien a ser condemnats”.

Gamarra ha indicat que, en aquesta negociació, el "camí és la reforma del delicte de sedició" i ha destacat que a la taula de diàleg es va acordar "fins a la data límit" perquè estigui aprovada: el proper període de sessions que acaba el 31 de desembre.

"Ja tenen posat el termini al proper pagament a canvi que Pedro Sánchez segueixi sobrevivint com a president del Govern a la Moncloa ", ha abundat. Al ser preguntada si creu que aquest calendari serà una contrapartida a un nou suport d' ERC als Pressupostos Generals de l'Estat, Gamarra ha afirmat que no té "cap dubte que hi és".

ÉS LA TAULA DEL "QUÈ HI HA DEL MEU"



Pel que fa a si el PP derogarà aquesta reforma penal si arriba al Govern , la secretària general dels populars ha assenyalat que quan s'aprovi se'n pronunciaran, però ha avançat que el seu partit PP "revertirà" tot allò que suposi "una ruptura de la igualtat dels espanyols davant de la llei i de la igualtat de drets entre els espanyols".

Al seu entendre, els drets i les llibertats individuals dels espanyols no poden ser "moneda de canvi perquè algú es mantingui a La Moncloa " i el PP està per "garantir-ho". "Un Govern responsable i realment a l'alçada del que mereixen els espanyols no estaria lliurant la igualtat dels espanyols davant la llei a canvi de més temps a la Moncloa", ha asseverat.

Gamarra s'ha mostrat convençuda que "els socis independentistes" de Sánchez "se'n cobraran" el suport. "Aquesta taula és la taula mal anomenada del diàleg. Crec que estaria més ben definida si se'n digués la taula de què hi ha del meu", ha exclamat.

EL PP FARÀ UNA PROPOSTA DE ENFORTIMENT INSTITUCIONAL



Pel que fa a si el PP està disposat a recuperar el delicte de referèndum il·legal si guanya les generals, Gamarra ha assegurat que el seu és un partit d'Estat amb vocació d'enfortiment institucional, "encara més ara mateix" per la "degradació que es està duent a terme” en la política institucional per part del “dèbil” Executiu de PSOE i Unides Podem.

Per això, ha dit que quan els espanyols els donin l'oportunitat de governar plantejaran una "proposta d'enfortiment de les institucions i del marc de l'Estat" i s'hi podria incorporar aquest delicte de referèndum il·legal. "Ho analitzarem i si ho considerem, ho incorporarem", ha afegit.

La portaveu del Grup Popular al Congrés també ha destacat que el PP i Cs han recorregut davant del Tribunal Constitucional les normes de la Generalitat contra l'ús del castellà a l'ensenyament i ha recriminat al Govern que hagi "renunciat" a fer aquest pas, una cosa que “demostra el desistiment de funcions de Pedro Sánchez ”. Al seu entendre, "el més greu és el motiu pel qual ho fa", que no és cap altre que "sobreviure" al poder.

"Davant aquest lliurament de drets dels espanyols a l'independentisme, el PP serà la garantia. Per això hem presentat un recurs davant el TC en defensa del dret de tots els catalans que es garanteixin i es respectin els seus drets lingüístics", ha manifestat.

"EL PP DEFENSA EL BILINGÜISME CORDIAL"



Gamarra ha subratllat que el PP defensa el "bilingüisme cordial" perquè les llengües "no hi són per separar ni per enfrontar sinó per comunicar-se i unir-se". Segons ha recalcat, les llengües no poden ser "mai moneda de canvi per un interès polític i electoral com ha dut a terme Pedro Sánchez aquesta setmana a través d'aquest acord" a la taula de diàleg.

Sobre si el PP està a favor d'ampliar l'ús de les llengües cooficials al Senat , Gamarra ha assenyalat que quan es plantegi ho analitzaran, però ha recordat que el Senat és una cambra territorial que ja té "un règim específic" per a les llengües , que no poden utilitzar-se com a "instrument per enfrontar espanyols". En el cas del Parlament Europeu , ha indicat que allà "regeixen les regles oficials de cada país" i es poden "entendre tots amb elles".