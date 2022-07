Assumeix que els constitucionalistes estan "desmobilitzats" a Catalunya perquè veuen que el Govern els "ataca" i els "ven" davant dels socis | @ep

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, està convençuda que el Govern podrà aprovar uns nous Pressupostos per al 2023 si el president Pedro Sánchez "troba un altre tros d' Espanya " que "regalar" les "piranyes separatistes", com si fos un "tros de carn".

Així ho assegura la líder del partit taronja en una entrevista amb Europa Press en què també admet que els constitucionalistes estan "desmobilitzats" a Catalunya perquè perceben que el Govern els "ataca" i els "ven" davant els seus aliats parlamentaris.

Preguntada si veu factible que l' Executiu pugui treure amb facilitat uns nous comptes públics per al tercer any de mandat, Arrimadas assenyala que "probablement" els pugui tirar endavant si troba "un altre tros d' Espanya que regalar als separatistes".

"És l'únic pla que té Pedro Sánchez, anar buscant trossos d' Espanya per regalar-los al separatisme com qui lliura carn a les piranyes; si troba més trossos d' Espanya , els en podrà treure", augura.

I és que, des del seu punt de vista, no hi ha cap "esperança" que al president del Govern "li entri el sentit comú i d'Estat al final de la legislatura" i intenti aprovar els Pressupostos amb altres aliats.

En aquest sentit, recorda que Ciutadans ja li va "allargar la mà" en negociacions anteriors però Sánchez la va rebutjar. "Tota Espanya va veure que va tenir una altra opció per prendre el camí assenyat i va decidir tirar-se als braços d' Otegi i Rufián ", apunta Arrimadas .

OTEGI PRESIDEIX EL CLUB DE FANS DE SÁNCHEZ



Segons la seva opinió, Sánchez és "el president somiat pel separatisme". "No m'estranya que el vulguin mantenir a Moncloa i que Otegi sigui el president d'un club de fans de Sánchez , cosa que estan aconseguint amb ell no ho havien ni somiat amb cap president anterior", destaca.

Arrimadas considera que amb les seves polítiques el president aconsegueix que el nacionalisme estigui "crescut". A Catalunya , denuncia, "campa a plaer", com demostra el fet que la Generalitat segueixi sense complir la sentència que garanteix l'alumnat català a rebre almenys un 25% de les classes en castellà.

"I el PSOE , en lloc de combatre'l el que fa és donar-li la raó o aprovar una llei perquè es puguin saltar la sentència", censura, confirmant que Cs se sumarà a la presentació d'un recurs d'inconstitucionalitat contra aquesta nova norma aprovada "amb el suport d'un PSC compinxat amb els insubmisos i els nacionalistes".

Aquestes actituds, protesta la líder de Cs , fan que els votants constitucionalistes se sentin "desemparats" i "desmobilitzats". "Veient que el Govern ens ven i ens ataca, hi ha molta gent sense ganes de participar a les eleccions", reconeix, al·ludint a les dades d'abstenció dels últims comicis catalans.

SI HO TORNEN A FER, NOSALTRES TAMBÉ



"Però el que sí que li puc dir és que el votant constitucionalista no ha desaparegut, s'ha desmobilitzat, però no ha desaparegut", argumenta, subratllant si que els independentistes obren un altre procés similar al del 2017, aquesta part dels catalans sortirà de casa i reaccionarà.

En aquest punt, reivindica la victòria de Ciutadans a les urnes el desembre d'aquell any i la gran manifestació contra el 'procés' convocada a Barcelona . "Per això és tan important recordar la victòria del 2017, perquè es va demostrar que si ho tornen a fer nosaltres també ho tornarem a fer", sentencia.

"Si ho tornen a fer --abunda-- nosaltres tornarem a sortir a les urnes i als carrers. Allò va servir per reconèixer que no estàvem sols, que no estàvem bojos i per posar peu en paret dir que mai més deixarem que ens facin res semblant”.