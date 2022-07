Feijóo: "Sánchez ha ficat un pufo de 6.000 euros en deute a cada espanyol" | @ep

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha descartat que en un futur Espanya hagi de prendre mesures d'ajust i austeritat perquè l'actual Govern "no ha hagut de complir cap norma econòmica en aixecar els límits de dèficit, deute i regla de despesa" , fet que ha fet que el país estigui endeutat en 300.000 milions i ha culpat Pedro Sánchez que "cada espanyol té un pufo de 6.000 euros en deute".

Així s'ha pronunciat aquest diumenge en una entrevista que ha concedit a El Mundo , en què ha assegurat que el primer que farà, en cas de governar, és explicar l'estat dels comptes d' Espanya i reduir el nombre de ministres.

"El que farem serà una auditoria de la realitat econòmica, fiscal, de deute i de dèficit i sobre la base d'això escometrem propostes. El que sí que asseguro és que amb un 30% menys de ministeris el Govern serà més eficient. I quan la gent vegi que no s'utilitza un helicòpter, un Falcon i un Audi per desplaçar-se 300 km, que cap ministre no té la targeta or del Falcon, que el Govern redueix la seva estructura en almenys un 30%, començarem a enviar un exemple a la gent" , ha assenyalat.

Feijóo també ha criticat que l'impost a la banca que pretén fer el Govern "és una vessa i comporta un risc doble" que al final pagaran els ciutadans. "Estic convençut que l'impost a la banca es repercutirà als ciutadans: o pujades de cèntims a les comissions o increments en els tipus dels préstecs o una retribució nul·la per als dipòsits o donant menys crèdit. Respecte a les energètiques, és evident que tenen resultats importants, per això vull que inverteixin.Si els posem un impost, fem una exempció del 99% del mateix si inverteixen a Espanya ”, ha manifestat.

ENQUESTES

Alhora, ha reconegut que confia en les enquestes que situen el seu partit com a vencedor a les eleccions perquè "quan hi ha una tendència, comença a tenir credibilitat" i ha promès que si es proclama president d' Espanya protegirà el català i també el castellà per a " que no sigui una llengua estrangera a Catalunya ”.

A l'entrevista, el líder popular ha lamentat el "fartatge" de la població per tenir "un president en recessió i un Govern en crisi". "En els últims mesos totes coincideixen que el PP puja i és majoritari en la preferència dels espanyols i el PSOE , baixa. Avui, el PSOE no podria governar Espanya ", ha assenyalat, en relació amb la credibilitat que atorga a les actuals enquestes.