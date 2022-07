El president del Govern, Pedro Sánchez, intervé en una sessió plenària al Congrés dels Diputats

El cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, s'ha mostrat convençut que la coalició de Govern que formen PSOE i Unides Podem arribarà, sense trencar-se, fins al final de la legislatura perquè, segons ell, això demostra que les forces d'esquerra s'entenen ia més l'Executiu té una tasca important.

A més, s'ha mostrat segur que la plataforma liderada per la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, arribarà a les properes eleccions generals com una opció consolidada.

En conversa informal amb els periodistes a Mostar (Bòsnia i Hercegovina) durant la seva gira oficial pels Balcans Occidentals , el president ha traslladat que arribar a les properes eleccions generals sense que la coalició s'hagi fracturat, enviaria un "bon senyal per al futur" , segons ha afirmat.

Sánchez , per tant, s'ha expressat amb contundència sobre això, malgrat les darreres discrepàncies amb els seus socis morats que portaven a pensar en una possible dissolució del Govern de coalició, més encara amb la proximitat del nou cicle electoral que arrenca amb les autonòmiques i municipals la propera primavera. Uns mesos després, a finals del 2023 serà el torn de les eleccions generals.

ÉS NECESSARI UN EXECUTIU FORT

A més, ha afegit que l'interès a mantenir viva la coalició respon que el Govern té una important tasca a afrontar per donar una resposta justa als esdeveniments actuals, fonamentalment l'elevada inflació derivada de la guerra d' Ucraïna .

Així, ha assenyalat que la situació requereix un executiu fort i que tingui majoria parlamentària per continuar aplicant reformes i protegir la classe mitjana i treballadora.

En la mateixa línia, ha indicat que completar una legislatura de quatre anys seria una mostra d'estabilitat i posaria fi del tot a un període de crisi de governabilitat, iniciada després de les eleccions generals del 2015 i de la qual culpa el PP .

A partir d'aquell any es van succeir diverses repeticions electorals per la incapacitat d'assolir una majoria parlamentària suficient i fins i tot es va tirar endavant una moció de censura que va portar per primera vegada Sánchez a la Moncloa.

Les últimes setmanes, diverses veus del Govern han admès que serà més complicat assolir acords amb els socis parlamentaris a mesura que s'acosti el final d'aquest mandat, per la necessitat de cada força política de marcar perfil propi davant dels seus potencials votants.

PODEM ESTARÀ A 'SUMAR'

Tot i això, Sánchez ha allunyat la possibilitat d'un avançament electoral cada vegada que se li ha preguntat sobre això i, sobre la coalició, ha subratllat diverses vegades que socialistes i morats han de posar l'accent en les aliances i en els èxits del Govern en comptes de subratllar les diferències.

D'altra banda, Sánchez ha afirmat que no té dubtes que la plataforma llançada per la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, Sumar , arribarà a les properes eleccions generals.

En aquest sentit, ha indicat que creu que Podem està veient com encaixen les peces i es determinen les quotes de poder però està segur que els morats en formaran part.