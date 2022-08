Limitar l'aire condicionat a 27 graus en comerços, centres de treball i transport públic, principal mesura que el Govern aprovarà aquest dilluns | @ep

El Govern aprovarà aquest dilluns un paquet de mesures urgents per a l'eficiència i l'estalvi energètic, segons va anunciar en roda de premsa divendres passat el president del Govern, Pedro Sánchez.

El president del Govern no va concretar les mesures encara que sí que va garantir que no suposaran "retallades" en el subministrament per a les famílies i indústria, assegurant que a més seran beneficioses, ja que es traduiran en "estalvis en la factura de la llum i en la competitivitat de la indústria".

En concret, el decret de mesures d'estalvi energètic que té previst aprovar demà el Govern estén les normes de temperatura que ja s'apliquen als organismes de l'Administració als transports públics, centres de treball, comerços i negocis amb vista al públic.

Aquesta normativa estableix que la temperatura de l'aire condicionat a l'estiu no podrà ésser de menys de 27 graus, mentre que la calefacció no podrà superar els 19 graus.

Aquest paquet ha estat ja debatut entre els ministeris implicats, liderats pel de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic , "amb el sector privat i els grups parlamentaris", ha afegit Sánchez .

"Estalviar energia és una tasca de tots i és prioritari", va dir el president del Govern, destacant que reduir la factura energètica contribueix "a reduir la dependència de l'agressor, Putin , ia doblegar la corba de la inflació".

Està previst que la mesura entri en vigor de manera immediata, però haurà de ser convalidada pel Congrés dels Diputats en un màxim de 30 dies perquè es tracta d'un decret.

REFORMES A BRUSSEL·LES

D'altra banda, Sánchez també va anunciar que Espanya portarà a Brussel·les el proper mes de setembre dues propostes per reformar el mercat elèctric: una per desacoblar el preu del gas del de l'electricitat, i una nova intervenció del mercat energètic per posar un límit al preu de les emissions de CO2.

El president del Govern ha assegurat que aquestes dues mesures "ajudaran a doblegar la corba de la inflació i ajudaran Espanya , les seves empreses i indústries, però també Europa ".

Respecte a la reforma del mercat elèctric, mesura en què el Govern espanyol ha insistit en els últims temps Brussel·les, Sánchez ha considerat que ara pot ser el moment per abordar-la, ja que la Comissió Europea s'ha obert a un "debat que negava fins fa poc” per fer-ho. "Esperem que aquesta sigui la bona, pel bé d' Espanya i d' Europa ", va dir.

Sánchez va insistir que Espanya és un país "solidari", com es va demostrar a la reunió dels ministres d'Energia d'aquesta setmana a Brussel·les per abordar les possibles limitacions en el consum de gas per a aquest hivern, però va subratllar que el Govern farà el necessari per "protegir les famílies, les empreses i el camí de creixement econòmic en què anem avançant".