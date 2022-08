La seu de lentitat. Foto: Wikipedia

Òmnium Cultural ha anunciat aquest dilluns que ha presentat una demanda davant de la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional contra el Ministeri de l'Interior per les suposades infiltracions policials en joventuts independentistes, segons un comunicat publicat per l'entitat sobiranista. A l'escrit, el seu advocat, Benet Salellas, interposa recurs contenciós administratiu per la protecció dels drets fonamentals, després que el seu requeriment del 6 de juliol de 2022 davant del Ministeri de l'Interior hagi estat desestimat per silenci administratiu .

En el requeriment, Òmnium instava el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "parés les pràctiques il·legals d'infiltració d'agents policials en els moviments juvenils i independentistes".

L´escrit el presenten en nom d´Òmnium, l´Associació d´Estudiants en Defensa de l´Educació Pública i Joventuts d´Esquerra Republicana.

L'entitat presenta la demanda per presumpta vulneració dels drets fonamentals d'intimitat i d'associació i també la desviació de poder. Òmnium diu assegurat que la suposada intenció de la policia d'infiltrar-se en joventuts independentistes forma part "de la causa general de l'independentisme" i que, amb això, persegueix criminalitzar la dissidència política. "Que la policia s'infiltri en organitzacions juvenils democràtiques és més propi d'un règim totalitari que d'un estat de dret", ha lamentat el president, Xavier Antich.