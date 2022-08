El ministre, en un acte recent. Foto: Europa Press



El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños , ha dit que el Govern de Pedro Sánchez demana "sacrificis temporals als que més tenen", com a bancs, empreses gasístiques, elèctriques i petrolieres, per suportar l'actual crisi .

En aquest sentit, el ministre ha recordat que el 2012 i amb el Govern del PP, “amb els diners de tots es va ajudar als bancs” i que, ara “amb els diners dels bancs i de les energètiques també s'ajudarà a tots “ .

En declaracions a Última Hora , Bolaños ha dit que l'executiu "no deixarà que paguin els de sempre" i ha assegurat que no hi ha cap risc que a Espanya hi hagi talls de gas durant els mesos d'hivern.