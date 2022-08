El president del Govern, Pedro Sánchez, a la sortida del Complex de la Moncloa, després de presentar el primer informe de rendició de comptes 2022 del Govern d'Espanya, el 29 de juliol del 2022, a Madrid (Espanya).

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha manifestat aquest dilluns que no veu majoria parlamentària per reformar el delicte de sedició i ha assegurat que, si n'hi hagués, el Govern la plantejaria "com no pot ser d'una altra manera".

Així ho ha trasllat en declaracions als mitjans des de Tirana (Albània), després de ser preguntat sobre els compromisos de l'Executiu per acabar amb la judicialització de la política i en les reformes en què està pensant si ha descartat tocar la sedició.

" He estat clar, jo sóc favorable a reformar el Codi Penal en aquests delictes ", ha assegurat, al mateix temps que ha apuntat que avui no veu la majoria parlamentària necessària, però que si s'arribés "el Govern plantejarà aquesta reforma , com no pot ser d'una altra manera”.

Així, ha asseverat que no es tracta d'una qüestió "d'opinió política", sinó que Espanya s'ha d'"homologar" en aquest tipus de delictes a altres països com a democràcia "consolidada que és". Per acabar, ha recalcat que la major part dels penalistes afirmen que hi ha una "necessitat" de reformar el Codi Penal en aquests delictes.