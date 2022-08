La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera

La vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera , creu que els espanyols " no passaran fred " a casa durant l'hivern i ha apel·lat a la contribució individual que pugui fer cada ciutadà per estalviar energia.

Durant una visita a la localitat val·lisoletana de Matapozuelos hores abans que es reuneixi el Consell de Ministres per aprovar un paquet de mesures urgents d'estalvi energètic, Teresa Ribera ha insistit que el missatge "més important" és que "en un context tan complicat es tracta d'"ajudar els veïns de la Unió Europea" i "com evitar el risc de racionament".

Tot i que el paquet de mesures que aprovarà el Consell de Ministres aquest dilluns se centrarà en l'estalvi energètic dels edificis públics , la vicepresidenta ha recalcat que es tracta d'un primer pas per a un pla "molt més complet i estratègic" per al conjunt del país que es presentarà al setembre. "El que fem avui sobretot té a veure amb quines coses són relativament senzilles i es poden aplicar de manera immediata", ha precisat Ribera.

En qualsevol cas, la responsable per a la Transició Ecològica ha subratllat que no es contempla una situació de tall de subministrament i ha defensat que "no es tracta tant de posar l'èmfasi en què resulta obligatori", sinó que en una situació com aquesta" és raonable i positiu contribuir en allò que cadascú pugui en el seu "comportament quotidià".

A més, ha assegurat que creu que els espanyols "no passaran fred" a casa seva el proper hivern, ja que Espanya no presenta els problemes que sí que es donen en altres països de l'est i el nord d'Europa. "En el nostre cas està assegurat proveïment, tenim un perfil diferent, però sí que és important insistir en la trucada perquè en la mesura que puguem, contribuïm", ha recalcat Teresa Ribera, que ha advocat per compatibilitzar les mesures de confort tèrmic amb un ús "intel·ligent i eficient" d'un recurs energètic que pot facilitar als països veïns accedir a allò que no es consumeixi aquí, cosa que a l'hivern pot passar, ha exemplificat, per fer servir "un jersei còmode o un abric".

COL·LABORACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS



En aquest objectiu, la vicepresidenta ha defensat la importància de la col·laboració de totes les administracions i del sector privat, i ha defensat que les converses mantingudes amb la patronal per a l'aplicació d'aquestes mesures ha tingut una recepció "positiva".

"Això no significa que hi estigui d'acord, però a mi m'agradaria destacar que hi ha una immensa majoria de persones i institucions que entenen i que volen contribuir a allò que ha de ser un esforç col·lectiu ", ha postil·lat Ribera.

Finalment, la vicepresidenta s'ha referit a la possibilitat de rebaixar la velocitat en autovies i autopistes com a mesura d'estalvi energètic per recordar que no es tracta d'una mesura que es tractarà en aquest Consell de Ministres, però que encara que no n'hi hagi una "limitació expressa", una "conducció prudent" contribueix a una reducció de les necessitats de combustible.