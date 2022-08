EuropaPress 4606801 vicesecretari economia pp juan bravo ofereix roda premsa seu pp

El vicesecretari d'Economia del PP, Juan Bravo , ha acusat aquest dilluns el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez , de rescatar el "pla de Zapatero" en matèria energètica i pretendre "imposar" mesures com treure's la corbata o graduar la temperatura per estalviar, amb el límit de 27 graus si es tracta d'aire condicionat i 19 graus si és la calefacció

" Sorprèn que afecti hospitals i col·legis, que potser siguin llocs més delicats ", ha declarat Bravo en una roda de premsa a la seu nacional del PP, on ha assegurat que si el president del Govern busca estalviar energia amb aquestes mesures seria "més ràpid reduir ministeris" al Govern, que compta amb 22 ministres.

El dirigent del PP ha subratllat que altres països d'Europa sí que estan oferint "solucions" a la crisi energètica i econòmica però Pedro Sánchez "porta el pla de Zapatero" , com "treure la corbata, abaixar les temperatures, reduir la velocitat a les carreteres o el pla E next generation".

"COLPEA DUES VEGADES A LA MATEIXA PEDRA"



"Això de copejar dues vegades a la mateixa pedra no ens hauria de passar perquè el que ha passat aquí ja ho hem conegut anteriorment quan es van aplicar aquestes polítiques de Zapatero", ha manifestat el responsable d'Economia del PP.

Bravo ha assenyalat que la pròpia presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen , ha apuntat a una possibilitat de tall del gas rus. "Com menys, hauríem d'estar preparant-nos amb mesures efectives davant d'aquesta possibilitat", ha postil·lat.

Així, ha posat d'exemple el que fan altres països, com Alemanya, que "reactiva centrals tèrmiques", o França que està treballant en la "construcció de mini centrals nuclears" per poder tenir independència energètica.

Tot i això, ha criticat que la "principal mesura" que proposi Sánchez sigui "treure's la corbata" . "Crec honradament que hauríem de treballar en qüestions una mica més productives per als espanyols", ha manifestat.

En aquest punt, ha recordat el pla d'Alberto Núñez Feijóo planteja accelerar els projectes en matèria de renovables, donar un "missatge clar que les nuclears i el gas, com planteja Europa són energies de transició" i cal "fer les inversions que són necessàries per prolongar la vida d'aquestes centrals”. A més, ha defensat que es facin servir fons europeus i s'accelerin les inversions a través de les empreses.

"Així que hem sentit crec que no solucionarà gaire els problemes i recorda el president Zapatero. I quan algú s'acosta a les polítiques que va aplicar el president Zapatero, la solució no va ser la millor ni als espanyols els va anar millor", ha indicat.

SENSE CONTACTE AMB EL PP PER PARLAR DE MESURES ENERGÈTIQUES



Després de ser preguntat si la mesura per limitar la temperatura no li sembla efectiva, Bravo ha admès que tot allò que sigui estalvi energètic està "bé" però hi ha "moltes més mesures que aportarien" com les que estan plantejant França i Alemanya.

Tot i això, s'ha queixat que la solució del Govern sigui "abaixar els graus o treure's la corbata". "Potser és més ràpid si reduïm ministeris. Aquí trobaríem un estalvi més ràpid", ha advertit.

En aquest punt, s'ha queixat que el Govern no hagi mantingut cap contacte amb el PP per parlar d'aquest Reial decret llei que s'aprovarà al Consell de Ministres. "De nou ningú ens ha trucat", ha indicat, per afegir que en altres decrets ha promès després negociar-ho com a projecte de llei però no ho ha posat en pràctica.

AFEA A LA VICEPRESIDENTA RIBERA LA SEVA ACTITUD



Així mateix, Bravo ha al·ludit a les crítiques de la vicepresidenta Teresa Ribera a la Comissió Europea quan deia que Espanya havia fet els seus deures i no havia de complir les propostes de la UE. Segons la seva opinió, és "atrevit" que un país que ha rebut ajudes com els next generation i la "compra del deute a tipus zero" no faci després "un gest de solidaritat".

A més, ha retret també Ribera que davant la proposta europea digués que no hi havia hagut cogovernança quan aquesta era la "principal queixa de les CCAA" amb els fons europeus. "Ella hauria de saber les conseqüències que té aquesta manca de cogovernança", ha emfatitzat.